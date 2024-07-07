《慶餘年第二季》僅排第三？2024古裝陸劇豆瓣排行榜　冠軍估唔到

今年上架多部古裝陸劇，《惜花芷》被評「2024年最好看的古裝劇」，《墨雨雲間》近期陸網討論度超高。這次為大家盤點6部2024古裝陸劇豆瓣評分排行，丁禹兮《大理寺少卿遊》排第5名，趙麗穎《與鳳行》豆瓣7.2分，第一名冷門卻好評不斷。



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陸劇2024豆瓣高分古裝劇TOP6《墨雨雲間》豆瓣6.9

近期討論度最高的陸劇《墨雨雲間》，改編自小說《嫡嫁千金》，由吳謹言、王星越主演。劇情講述縣令的女兒薛狸，被老公的家人設計，生命受到威脅，在她逃跑後借用好友姜梨的身分，並在蕭蘅的幫助下一同對前夫復仇。



雖然這部劇並沒有爬到7分，復仇題材加上節奏快依舊獲得大家的喜歡，劇中吳謹言的演技更是被網友封神。

近期討論度最高的陸劇《墨雨雲間》，改編自小說《嫡嫁千金》，由吳謹言、王星越主演。（《墨雨雲間》劇照）

劇情講述縣令的女兒薛狸，被老公的家人設計，生命受到威脅，在她逃跑後借用好友姜梨的身分，並在蕭蘅的幫助下一同對前夫復仇。（《墨雨雲間》劇照）

陸劇2024豆瓣高分古裝劇TOP5《大理寺少卿遊》豆瓣6.9

《大理寺少卿遊》改編自漫畫《大理寺日誌》，由丁禹兮主演。劇情講述李餅行事不受拘束，卻得到了女皇的賞識，以大理寺少卿的身分，帶領眾人一同前去破解京城的 懸案。這次丁禹兮揮別過去白面書生的形象，帥氣探案的模樣圈粉無數。



近日他二搭虞書欣的古裝陸劇《永夜星河》呼聲相當高，也期待播出後再度看到兩人超強的火花。

《大理寺少卿遊》改編自漫畫《大理寺日誌》，由丁禹兮主演。（《大理寺少卿遊》劇照）

劇情講述李餅行事不受拘束，卻得到了女皇的賞識，以大理寺少卿的身分，帶領眾人一同前去破解京城的懸案。（《大理寺少卿遊》劇照）

陸劇2024豆瓣高分古裝劇TOP4《惜花芷》豆瓣7.1

《惜花芷》被網友封為「2024年最好看的古裝劇」，由張婧儀、胡一天主演。劇情講述花家遭抄家流放，原為世家千金的花芷一席之間失去了原先安逸的生活，取而代之的是日復一日努力逃離危機，過程中她遇見了七宿司使顧晏惜，兩人打打鬧鬧、相互治癒，最後墜入愛河。



實際上這部劇一開始並不被看好，最後引人入勝的劇情、女主角堅強的性格，獲得眾多網友的喜歡。

《惜花芷》被網友封為「2024年最好看的古裝劇」，由張婧儀、胡一天主演。（《惜花芷》劇照）

劇情講述花家遭抄家流放，原為世家千金的花芷一席之間失去了原先安逸的生活，取而代之的是日復一日努力逃離危機。（《惜花芷》劇照）

陸劇2024豆瓣高分古裝劇TOP3《慶餘年第二季》豆瓣7.2

睽違5年終於推出《慶餘年第二季》（慶餘年2），從第一季播出時就獲得大家的喜歡，也紛紛敲碗第二季。今年終於推出，更邀請到了張若昀、李沁原班人馬主演。



劇情延續第一季講述范閒人生中的傳奇故事，最讓大家有記憶點的就是，與林婉兒的大婚畫面，網友更讚聲連連，並期待第三季會在什麼時候與大家見面。

睽違5年終於推出第二季的《慶餘年》，從第一季播出時就獲得大家的喜歡，也紛紛敲碗第二季。（《慶餘年第二季》劇照）

今年終於推出，更邀請到了張若昀、李沁原班人馬主演。（《慶餘年第二季》劇照）

陸劇2024豆瓣高分古裝劇TOP2《與鳳行》豆瓣7.2

古裝劇《與鳳行》改編自同名小說，由林更新、趙麗穎主演。劇情講述靈界女王沈璃因拒絕聯姻逃跑，路上遇見了神君行止，兩人決定一同守護蒼生，命運也就此糾纏在一起。



趙麗穎在劇中優越的表現，讓網友直誇：「根本是從書裡走出來！」而她為了完美呈現沈璃這個角色，每天舉著5公斤的長槍苦練5小時，堅持不懈的態度讓粉絲超佩服。

古裝劇《與鳳行》改編自同名小說，由林更新、趙麗穎主演。（《與鳳行》劇照）

劇情講述靈界女王沈璃因拒絕聯姻逃跑，路上遇見了神君行止，兩人決定一同守護蒼生，命運也就此糾纏在一起。（《與鳳行》劇照）

陸劇2024豆瓣高分古裝劇TOP1《天行健》豆瓣8.1

年代劇《天行健》由秦俊傑、劉宇寧、黃夢瑩主演，講述晚清末年一群身分、立場皆不同的人，因為一份鉅額藏寶而在浮世中交薈，沒想到被捲入歷史的浪潮之中。



這部劇無論開播的時間和題材都很不恰巧的與同期口碑強的劇相撞，因此並未脫穎而出，但實際上許多真正去追過這部劇的觀眾給它相當不錯的評價，表示看了就會被深深吸引。

年代劇《天行健》由秦俊傑、劉宇寧、黃夢瑩主演，講述晚清末年一群身分、立場皆不同的人，因為一份鉅額藏寶而在浮世中交薈，沒想到被捲入歷史的浪潮之中。（《天行健》劇照）

這部劇無論開播的時間和題材都很不恰巧的與同期口碑強的劇相撞，因此並未脫穎而出，但實際上許多真正去追過這部劇的觀眾給它相當不錯的評價。（《天行健》劇照）

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