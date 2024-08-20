廣東河源家長尋子9年未果因癌去世　遺願：想死前見兒子一面

廣東河源尋子家長、劉家柱的媽媽利雪梅於周一（19日）11時35分許因病去世，其因堅持尋子9年而受到關注。周二（20日）上午，利雪梅的嫂子何女士透露，在離世前，利雪梅對醫生表示想見兒子一面。當時她在ICU病房，已無力說話，於用手寫了一張字跡潦草的紙條，大概意思是希望大家繼續關注劉家柱，可以找到他。



據報道，利雪梅育有一兒一女，2015年9月26日中秋節的前一天，其子劉家柱和鄰居3名小孩在家後方的荒地玩耍，期間，兩名年紀比較大的小孩提出要回家拿水喝，但當他們折返後，發現劉家柱和另一名姓羅的小男孩已原地消失。

小時候的劉家柱。（紫牛新聞）

劉家柱在果園。（紫牛新聞）

利雪梅和兒子合照。（紫牛新聞）

利雪梅曾表示，孩子們玩耍的荒地有著很高的雜草，再往前走就是省道，而且附近沒有池塘等危險的地方，因此，他們認為孩子是被人拐走了。而警方亦認為有犯罪事實發生，需要追究刑事責任，遂立案進行偵查。

據介紹，劉家柱的膚色偏黑，單眼皮，身材瘦小，失蹤時身高約1.1米，上門牙被蟲蛀過，左胸下肋骨處有激光手術後留下的小疤痕，人中位置則有個磕碰的斜著的小傷疤，但長大後可能已看不到。失蹤當天，劉上半身穿的是白色條紋短袖，下半身是青綠色短褲。

這些年來，利雪梅一直苦苦尋子，可禍不單行，2016年，其女兒，即劉家柱的妹妹被查出患有孤獨狙；2022年5月，利雪梅本人也確診肺癌晚期。在尋子、照顧孤獨症女兒，加上自己亦身患重病的情況下，利雪梅徹底被壓垮。

劉家柱的妹妹（右）被查出患有孤獨狙。（紫牛新聞）

患病期間，利雪梅仍一直苦苦尋子。（極目新聞）

利雪梅在醫院。（紫牛新聞）

何女士透露，利雪梅早前到江蘇南京尋子後感冒，加上癌細胞已轉移至胸骨，感冒咳嗽導致胸部疼痛劇烈。7月底，利雪梅入住河源市人民醫院ICU病房，在上呼吸機前，醫生曾問她還有沒有什麽心願，她回應指想見兒子一面。對此，何女士一陣心痛，「我只能抱歉，這個心願我暫時沒有辦法幫她實現」。

另外，無力說話的利雪梅在紙條上寫了一行字，字跡潦草得幾乎無法辨識，但何女士猜想，大概意思是希望她哥哥繼續關注家柱，可以找到他。何女士稱，利雪梅將於8月23日下葬，未來若能找到孩子，將帶他到墓地看看。另一名尋子家長杜小華則對利雪梅離世感到萬分悲痛，又指未來他一定會幫利繼續尋子。