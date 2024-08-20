有片｜高鐵上遭巨大行李箱砸頭　女子崩潰痛哭：我神經都要嚇掉了

內媒《後浪視頻》報道，8月19日，有網民發影片稱，在浙江杭州高鐵列車上，一行李架上的大行李箱滑落，一名女乘客因頭部被砸中情緒崩潰大哭。今日（20日），鐵路官方發布通報指，被砸女子雙手面各有一處擦傷，經調解，行李箱所有者願意承擔該女旅客後續醫療費用。



影片顯示，砸中女子的是一個巨大的白色行李箱，女子表示行李箱「直接砸到我頭上了，我神經都要嚇掉了，我魂都嚇掉了」「而且我砸到以後，你們兩個人沒有第一時間起來跟我道歉，那麽大一個東西砸下來，你們連站都沒有站起來一下」。

遭高鐵巨大行李箱砸頭女子崩潰痛哭。（影片截圖）

根據內媒《後浪視頻》報道，事發在高鐵G7661次列車上，影片拍攝者稱，當時列車開出幾分鐘，因轉彎顛簸，行李箱沒放好滑落下來，砸中該女子的頭部與手，她情緒崩潰大喊大叫，踹了好久箱子，可能因箱子主人沒有及時道歉，她不要賠償，就是崩潰。乘務員提出先下車去醫院檢查，她說自己能好好說話肯定沒有大事，就是想要道歉。

遭高鐵巨大行李箱砸頭女子崩潰痛哭。（影片截圖）

遭高鐵巨大行李箱砸頭女子崩潰痛哭。（影片截圖）

影片引發熱議，網民對其遭遇表示同情，「那麼重個箱子，頸椎沒壓斷都是萬幸」「誰的箱子誰應該道歉，但是無動於衷過分了」，也有人提示「這是個超大行李箱啊！不該放上面」「我想知道這個箱子是怎麼放上去的，工作做人員不是要隨時檢查的嗎」。

遭高鐵巨大行李箱砸頭女子崩潰痛哭。（影片截圖）

上鐵南京客運段今日發布通報指，被砸女子雙手面各有一處擦傷。經調解，鄰座男旅客（白色行李箱所有者）願意承擔該女旅客後續醫療費用。鐵路部門提醒，放置在行李架上的物品一定要擺放穩妥、牢固，防止掉落；比較大、比較重的物品盡量放置在大件行李櫃。