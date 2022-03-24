深圳大學教師向校方寫信討補助　稱工資被扣捉襟見肘沒錢上網課

受新冠肺炎疫情影響，不少高校暫停面授課，改上網課，然而深圳大學人文學院教師陳某某日前在學校官網校務信箱內發布一封信，提到自己工資被扣，沒錢付網費上網課，希望學校提供網絡補貼，「我是捉襟見肘，既辦不起網絡，也買不起流量包」。事件引起廣泛關注，當事人周二（22日）表示，學校已經幫助解決了此事，其餘情況不便透露。



陳某某在學校官網的「校務信箱」寫信。（深大官網）

網傳截圖顯示，陳某某周日（20日）下午在學校官網的「校務信箱」寫信稱，由於其在去年的三年考核中被評為基本合格，要扣除8萬多（人民幣．下同），至今每月工資被扣，他為此無法辦理網絡和流量包，只能借用鄰居的網絡進行線上教學。

據介紹，他今年的實發工資分別為1月2964.85 元、2月3225.04元、3月1038.43元，原本他以為只需借網數星期，但接到通知指需要繼續延長線上教學時間後，認為這不是長遠之策，遂寫信。他又指，自己當然配合校方做好線上教學，但希望學校也為此提供基本的保障，強調自己不奢求電腦等設備，但是應該獲得網絡補貼。他稱，作為參考，5GB的流量包有效期7天，收費10元，按照此前上課情況估計，1小時消耗的流量大約 1GB左右。他最後在信中寫道「或者允許我進學校用校園網也行」。

陳某某簡歷。（深大人文學院官網）

公開資料顯示，陳某某2015年3月起擔任深圳大學人文學院哲學系見習講師。2015年1月，他取得北京大學邏輯學專業博士學位，博士論文題目：《內涵邏輯與概稱句鍊式推理》。不過事件引發關注後，有自稱深圳大學學生在社交平台上透露，陳某某考核不合格的原因，為「2020年上網課看多啦A夢，是教學事故」，另有網友稱陳的評分全院倒數，還被學生舉報不好好講課等。

周二下午，陳某某回應表示，事件在他發文當天就已在學校幫助下解決，「對我來說我的要求已經得到滿足，那就可以了」，但對於工資被扣問題，以及網上評論，他就指不便回應。至於深圳大學學校辦公室值班人員則稱，已了解此事，具體情況等官方回應。