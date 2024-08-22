迷信男偷寺廟逾廿尊佛像　染紅在家供奉冀改命　涉盜竊罪被刑拘

近日，浙江紹興越城分局鑒湖派出所破獲一宗佛像失竊案，盜賊王某因過度迷信，將多個寺廟共計數十尊佛像偷回家供奉，希望能以此改命。



8月初，鑒湖派出所接報，當地「芳泉石宕廟」的管理人員發現寺內一座1米多高的佛像以及配套的底座被盜。

警方翻查閉路電視紀錄，發現一名形跡可疑的男子曾拿着一個包裹登車後離開。通過分析研判，警方鎖定該名男子的落腳點，當場將他拘捕。

盜賊王某因過度迷信，將多個寺廟共計數十尊佛像偷回家供奉。（澎湃新聞）

盜賊王某供述，他從外省到紹興打工，以為佛像供奉得愈多愈好，能以此改命，於是經常到紹興各大寺廟「踩點」，將無人供奉的佛像偷回家，以水果、糕點、上香、蠟燭等供奉。由於他喜愛紅色，他還將自覺顏色不好看的佛像用油漆塗成紅色後供奉。

警方表示，王某在當地租住一間十幾平方米的房間，屋內竟擺放了超過20尊各類大小凡佛像共，又因點了香火煙霧繚繞，有些佛像還被塗成紅色，氣氛十分詭異。目前，王某因涉嫌盜竊罪被刑拘，案件在進一步偵辦中。