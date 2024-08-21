全紅嬋手拿金牌打喊露被意外捕捉　網民大讚可愛：好像誤入巨人國

全紅嬋周二（8月20日）在人民大會堂，參加第33屆夏季奧運會中國體育代表團總結大會。除了與中共總書記、國家主席習近平合照時站在C位之外，她還因嬌小身材和可愛表情成為焦點，「全紅嬋好像誤入巨人國」等話題在微博中亦引起討論。



「全紅嬋好像誤入巨人國」。（微博）

全紅嬋打喊露被意外捕捉。（微博）

全紅嬋打喊露被意外捕捉。（微博）

17歲的全紅嬋在巴黎奧運勇奪兩面金牌後，人氣直線飆升，周二在人民大會堂參加活動時站在人群中十分醒目，不過目前身高1米52的全紅嬋，和其他項目運動員站在一起時就矮了一大截，她還因此被打趣「誤入巨人國」。

另外，在國家女子水球隊隊員沈軼能發布的照片中，全紅嬋被意外捕捉，還因此收獲不少關注。在照片的角落，手拿兩面金牌的全紅嬋正張大嘴打喊露，這一幕還被網民稱讚「太可愛了」。

和其他項目運動員站在一起時，全紅嬋矮了一大截。（微博）

和其他項目運動員站在一起時，全紅嬋矮了一大截。（微博）

網民評論：

「我們嬋寶不要面子嗎。」

「紅姐妹妹松弛感十足。」

「三年奧運三塊，歸來仍是小手辦。」

「全妹演我當背景板誤入別人鏡頭。」

「手裏的兩塊金牌就被小全當彩帶一樣舞嗎。」

