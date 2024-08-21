全紅嬋手拿金牌打喊露被意外捕捉 網民大讚可愛：好像誤入巨人國
撰文：孫聖然
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全紅嬋周二（8月20日）在人民大會堂，參加第33屆夏季奧運會中國體育代表團總結大會。除了與中共總書記、國家主席習近平合照時站在C位之外，她還因嬌小身材和可愛表情成為焦點，「全紅嬋好像誤入巨人國」等話題在微博中亦引起討論。
17歲的全紅嬋在巴黎奧運勇奪兩面金牌後，人氣直線飆升，周二在人民大會堂參加活動時站在人群中十分醒目，不過目前身高1米52的全紅嬋，和其他項目運動員站在一起時就矮了一大截，她還因此被打趣「誤入巨人國」。
另外，在國家女子水球隊隊員沈軼能發布的照片中，全紅嬋被意外捕捉，還因此收獲不少關注。在照片的角落，手拿兩面金牌的全紅嬋正張大嘴打喊露，這一幕還被網民稱讚「太可愛了」。
網民評論：
「我們嬋寶不要面子嗎。」
「紅姐妹妹松弛感十足。」
「三年奧運三塊，歸來仍是小手辦。」
「全妹演我當背景板誤入別人鏡頭。」
「手裏的兩塊金牌就被小全當彩帶一樣舞嗎。」
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