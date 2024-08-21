全紅嬋合照企中間！習近平彎腰握手問候　另外5位C位運動員是誰？

8月20日，中共總書記、國家主席習近平在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員。現場合照環節，站在「C位」的運動員由左到右分別是馬龍、全紅嬋、盛李豪、潘展樂、李雯雯、鄭欽文。



習近平與全紅嬋握手。（CCTV截圖）

習近平與全紅嬋握手。（CCTV截圖）

全紅嬋。（新華社）

8月20日，習近平在北京會見巴黎奧運的中國體育代表團成員。習近平與全紅嬋握手時微微彎腰以配合全紅嬋的身高，並在全紅嬋疑似說「我是全紅嬋」後，面帶笑意指着她問候。

在大合照環節，有6名運動員「站C位」，由左至右分別是乒乓球男團金牌馬龍、跳水雙金全紅嬋、射擊雙金盛李豪、游泳刷新世界紀錄奪金潘展樂、舉重衛冕金牌李雯雯、内地奧運史上網球單打首金鄭欽文。而全紅嬋就站在第一排位於習近平右後方的位置。

習近平接見第33屆奧運會中國體育代表團。（新華社）

全紅嬋站在第一排位於習近平右後方的位置。（新華社）

有網民指出，「這排陣有點意思，巴黎第一枚金牌（盛李豪），到最後一枚金牌（李雯雯），兩位單項創造歷史的男女優秀金牌運動員（潘展樂與鄭欽文），最年長與最年幼的奧運冠軍（馬龍與全紅嬋）。」

巴黎奧運會乒乓球男團金牌賽中，中國隊獲得冠軍，馬龍在頒獎儀式上。（新華社）

全紅嬋摘金。（Reuters）

盛李豪（左）、黃雨婷（右）贏得10米氣步槍混合團體冠軍。（新華社）

潘展樂奪金。（微博@潘展樂）

李雯雯為中國代表團收穫第40枚金牌。（視覺中國）