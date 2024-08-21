青海父子同時收大學錄取通知　47歲父棄工作追夢　妻：很自豪

高考錄取通知陸續發出，據北京航空航天大學公眾號消息，青海考生劉傲寒以625分（全省理工類第64名）獲該校未來空天領軍計劃錄取。然而值得一提的是，其47歲的父親劉建波亦與他一同踏入考場，成為「戰友」，最後收到了廣西師範大學的錄取通知書。兩父子於同一年上大學，一圓夢想，劉建波也不禁慨嘆，「太酷了，一起備考一起戰鬥，一起收到錄取通知書！」



其實就讀初中時，劉傲寒的成績並不理想，劉建波表示，當時不要說是北航，兒子連能否上高中都是未知數。為了培養兒子的學習習慣，劉建波於是開始和兒子一起學，其初心非常簡單，就是想透過陪學，把好學的觀念傳輸給兒子。

父子倆在一起學習，互相交流探討知識點。（極目新聞）

自此，父子倆每天都一起上網課，還互相交流探討知識點。之後，劉傲寒的學業有了明顯的進步，他表示，爸爸對學習的認真態度有時超過了他，是他的榜樣。

而陪學也無意間成為劉建波的人生轉折點，讓他既盡到父親的責任，同時也領悟到在這個身份外，希望能成為更好的自己，於是直面深埋內心的大學夢，「我覺得我還能學，也能考，我覺得我有機會實現我自己的夢想」。

父子倆是考試路上的「戰友」。（極目新聞）

深思熟慮後，在兒子高二那年，劉建波決定參加高考，父子倆正式成為考試路上的「戰友」。而父子倆也能在學習路上互補對方不足，如數學是劉傲寒的強項，劉建波則擅長語文，二人互幫互助，共同進步。

收到錄取通知書後，劉傲寒對大學生活充滿了期待。他希望掌握足夠的專業知識，度過充實的大學時光，同時堅持羽毛球這一愛好，最終在未來收獲一個健康體魄的同時實現航空夢。而劉建波也實現了夢想，但比起自己，最令他自豪的還是收到北航錄取通知書的兒子。

對於接下來要供養兩個大學生，張素閣（左）表示非常自豪。（極目新聞）

至於劉傲寒媽媽張素閣亦支持丈夫放棄工作和待遇，勇敢追夢。雖然大家會對她供養兩個大學生感到憂慮，但張素閣表示，她對有一個好學的丈夫和一個優秀的兒子感到非常自豪，即使接下來要分隔異地，但一家人的心會始終在一起。