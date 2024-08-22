江蘇游泳館月卡限學士學位45歲以下女性　館方稱學歷高素質高惹議

江蘇無錫一間游泳館推出的游泳卡，要求消費者必須為45歲以下女性並有學士學位。游泳館負責人稱，提出學歷要求是想篩選出高質量的用戶，「學歷高的人，素質也更高些」，令不少網民直言是赤裸裸的歧視。



《現代快報》報道，涉事游泳館名為「2049國際游泳潛水訓練中心」，推出的團購服務中包括Knowledge Lady Month Card（知識女性卡雙月卡），且明確僅限45歲以下女性並具有學士學位使用。此外，還推出其他女性游泳課程。

游泳館推出的Knowledge Lady Month Card（知識女性卡雙月卡），明確僅限45歲以下女性並具有學士學位使用。（現代快報）

游泳館負責人兼教練明確表示，游泳培訓沒有性別和學歷限制，只有雙月游泳卡有限制，核銷時確實需要用戶提供年齡和學歷證明，一般只會檢查學位證書中個人照與用戶的樣貌是否一致。

該負責人稱，游泳館本來不對外開放，主要業務是潛水和游泳培訓，後來有學員提出暑假想到游泳館游泳，才會推出雙月游泳卡，並提出性別、年齡和學歷要求，「主要就是為了限制人流，區分人群，其實並不希望很多人來這裏游泳」。

涉事游泳館。（現代快報）

涉事游泳館的游泳池。（現代快報）

負責人又指，當下學游泳的女性比男性要多，年齡限制在游泳館也很普遍，出於安全的考慮，一般大城市都是60歲以下，只是該館要求更嚴格，要求45歲以下。至於學歷要求，負責人稱「是基於學歷高的人相對情商更高，更懂社會秩序，素質也更高些」。

負責人稱，之所以要求「素質更高些」，是一般游泳館都存在秩序差、小朋友亂竄、人雜容易遺失物件等問題，且該館硬件設施差，更衣室的儲物櫃不能上鎖，場內只有學員和教練，學員游泳時手機都放在一旁。因此，對學歷的要求是想「篩選出高質量的用戶」，維護場館安全和秩序。

不過，游泳館的學歷要求引起網民爭議，認為館方的做法是赤裸裸的歧視，負責人的說法更是過於牽強，「學歷與素質並不掛鉤」、「沒有大學本科以上學歷還不能游泳了？」「學歷跟素質應該沒關係，這負責人說這種話證明是一個沒素質的人」。