穿衣是個人自由，連工作職場也不能管？



台灣一名公司老闆抱怨，剛接手家裡公司幾年，遇到很多看不懂「常識規定」的人，例如他的公司明確規定要「穿正裝或制服」二擇一，卻有女員工堅持穿瑜珈褲，且當面糾正屢勸不聽，讓他火大直接開除。

不料，女員工聽到當場暴哭道歉，仍被拒絕繼續工作，反手告了老闆性騷擾。

老闆已提供制服或放她回家換裝 翌日竟直接穿運動內衣上班挑釁

女員工堅持「穿瑜珈褲返工」翌日還穿Bra Top挑釁老闆 下場慘了（01製圖）

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該名老闆於Dcard論壇以「看場合穿衣服很難嗎？」為題發文表示，他近年剛接手家裡公司，遇到一些奇葩案例，才明白很多人看不懂「常識規定」。

他舉例一個「跑法院」經驗，4月某天早上8點進公司，看到一位女員工穿著運動裝，上身緊身短版T、下身瑜珈褲，「我就過去問她是哪個部門的，有沒有帶正裝來換」，對方說「就是穿這樣來上班，因為下班要去健身」，老闆直接糾正說「公司規定要穿正裝上班，妳這個不是，如果沒有帶衣服來換，現在去領一套制服來穿」，不料，女員工沒有正面回應就離開了 。

上午10點多時，老闆在茶水間遇到女員工卻依然穿著運動裝，讓他再次開口糾正「有去領制服嗎？如果不想穿制服現在給妳公假回家去換衣服」，並通知人資發警告信給對方，信中內容也是請女員工去領制服或請公假回家換衣服，且重申公司規定。

到了下午，女員工一樣不換衣服，甚至開口質疑「為什麼要管我穿衣服，穿衣服是個人自由吧」，老闆則反問，「妳知道妳是來上班的嗎？如果這裡是健身房我沒有意見」，更警告「如果還有下次就依照公司規定開除」。

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然而，隔天女員工堅持衝撞規定，老闆認為幾乎是挑釁，「她大小姐還是穿運動裝來上班，而且更誇張上身直接運動內衣套透膚罩衫」，當下老闆怒火中燒便跟對方說「妳不用進辦公室了，直接去人資室填離職單」。

沒想到，女員工就在大廳暴哭，到人資室也不斷道歉一直哭，說她很需要工作以後不會再犯，老闆只回覆「到下一間公司不要再犯，如果很愛這樣穿，建議可以找運動相關產業上班」。

老闆以為這件事就此落幕，不料，沒多久收到勞工局的申訴，被指控惡意解僱、性別歧視。

老闆透露這在他意料之中，早已請法務準備資料，但是沒算到竟然會被告性騷擾，女員工稱「故意跟她處在同一個密閉空間，還跟她說穿比堅尼來上班會更好」，老闆驚呼，幸好公司各處都有監視器，且有錄音檔可證明清白。

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網友們驚嘆：

「傻眼這根本員工故意仙人跳」

「真的是聽不懂人話，上班還在叛逆期」

「真的很討厭現在一些人用獨立自主，來為自己的沒常識辯解」

「結局很舒壓」



有人分享遇過類似狀況：

「之前有同事也是穿瑜珈褲來上班，被主管唸還是繼續穿」

「見過最誇張的是某人因為公司沒有服裝規定，於是她直接穿cos服去上班，理由是下班後要去外拍」



不過，一名自稱律師的法律系網友認為，台灣最多只能走勞基法11條資遣，單從文章初判有偏向違法解僱的可能性。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】