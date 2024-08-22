全紅嬋廣州逛Apple Store　問店員：什麼手機最好，要送給媽媽

日前，巴黎奧運會跳水冠軍全紅嬋回到了廣州，出席廣東省的巴黎奧運表彰活動。蘋果手機店的店員爆料，8月21日全紅嬋來店裡為媽媽挑選手機，問了「什麼手機最好，想買來送媽媽」，更囑咐店員要來個「內存（RAM）大的」，店員稱讚全紅嬋十分孝順。



8月21日，有廣州網友偶遇全紅嬋一行去吃自助餐。全紅嬋身穿著白色短袖T恤，搭配薄荷綠直筒牛仔褲加上綠色板鞋，特地背了兩只小烏龜在包包上，在廣東隊工作人員陪伴下，全紅嬋還去了Apple Store，給家人買手機。

全紅嬋的家鄉在廣東湛江市麻章鎮邁合村母親馮玲妹（圖左）因為生病，沒辦法做太重的農務．（微博）

全紅嬋一家五姊妹，全靠著父母幹農活將5個孩子拉扯著長大成人。（微博）

據Apple番禺店店員透露，全紅嬋一進來店裏就問，「什麼手機最好，送給媽媽的」，該店員表示，「我一開始看她挺眼熟的，一說話我就知道她是誰了，哈哈」，該店員表示，全紅嬋說道，「送媽媽要拿個大內存的！」，最後她買了512G內存的手機。

據此前報道，全紅嬋一家五姊妹，全靠著父母幹農活將5個孩子拉扯著長大成人。2020東京奧運會上，全紅嬋在奪冠之後的一句「要拿冠軍掙錢給媽媽治病」，感動了無數國人。全紅嬋的家鄉在廣東湛江市麻章鎮邁合村，父親全文茂務農為生，母親馮玲妹因為生病，沒辦法做太重的農務，只能幫父親打打下手。

在巴黎奧運會之前，全紅嬋媽媽接受採訪表示，自己身體不好，沒有去看過全紅嬋比賽，「她說比賽賺錢給我看病，好感動。她好懂事，每個月寄幾千塊錢給我做伙食費。」全紅嬋媽媽也曾經透露，全紅嬋從小就喜歡公仔，「但家裏窮，她不敢要。」

網民點睇：

嬋寶是去買禮物給家裡人了吧，是不是準備回老家了！

應該是給她媽媽買的，之前看她哥哥直播中媽媽跟她視頻，說手機有點壞了！

花自己的錢怎麼都不過分，想買什麼買什麼。

原來是買了送給她媽媽的。挺孝順的孩子。

嬋寶買好禮物，應該明天回湛江啊！

