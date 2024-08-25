華強北公益鋼琴突被人群包圍　知名鋼琴家驚喜現身更與青年合奏

2018年起，華強北步行街上擺放了8架公益鋼琴，供市民們免費使用，演奏者可以是頭髮花白的老人，也可以是忙裡偷閒的外賣員，但在昨晚（24日），其中一架鋼琴卻被人群層層包圍。

原來，鋼琴家郎朗昨晚突然驚喜現身華強北，更即興與一名拉小提琴的男學生合奏。



「華強北慢直播」的畫面顯示，起初，一位彈鋼琴的青年與一位拉小提琴的青年合奏，不少市民圍觀欣賞。不久後，郎朗從畫面的右上方出現，慢慢靠近人群。一位站在鋼琴旁邊的女生率先發現郎朗的身影，和身邊的朋友反覆確認後上前打招呼。隨後，其他市民開始發現並交頭接耳「不敢相信，真的是郎朗」。

郎朗現身華強北，靜靜欣賞兩位青年的表演。（影片截圖）

兩位合奏的青年一直沉醉在音樂中，直至拉小提琴的男生回頭才發現郎朗，之後向彈鋼琴的男生示意。郎朗上前與兩位青年握手問好後，在人群的邀請下坐在鋼琴前，與拉小提琴的青年合奏《我愛你，中國》，後來現場市民更一同輕聲合唱。

郎朗與拉小提琴的青年合奏《我愛你，中國》。（影片截圖）

+ 1

演奏結束後，不少人讓郎朗「再來一首」，但他向現場觀眾致謝「謝謝大家」及與部分市民合影後，便揮手與觀眾道別離開。

網民睇法：

追夢人遇見了偶像

拉小提琴的靚仔這下高興壞了

自信白衣少年很不錯，不管什麽水平，自信敢面對這麽多人又在街頭表揚，我覺得很難得，小提琴少年也很不錯，兩人交流互相促進

拉小提琴的小夥，以後的簡歷上多了一條與朗朗合奏過，我愛你中國

大師一出手就知有沒有

這才是正常的追星啊，人家彈完給個鼓勵打個招呼，走了就目送，各自回到自己的生活，多美好啊

朗朗的琴聲超有感染力 太棒了 羨慕路人們耳聽到這一切 後面這大叔彈得也好好

