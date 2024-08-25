香港老夫妻上海洗660萬買樓　8年都辦唔到房產證　面臨被查封風險

一對香港籍老夫妻8年前在上海一次性付清660餘萬元（人民幣，下同）買了一個單位，但其後被告知因為在買樓前針對港澳台居民有了新的限購政策，不能辦理房產證，這意味單位在將來無法繼承和買賣。



報道又指事主家人希望可以退房退款，但開發商卻稱公司債務纏身，給不起退房款。由於產權仍在涉事開發商名下，該開發商債務纏身，單位面臨被查封風險。



龐女士和老伴都持有香港身份，回到上海定居已有20多年，8年前在上海一次性付清660餘萬元（人民幣，下同）買了一個單位，但其後被告知不能辦理房產證。（《看看新聞》）

內媒《看看新聞》24日報道指，龐女士和老伴桑老伯雖然出生在上海，但都持有香港身份，回到上海定居已有20多年。

在2016年，兩位老人購買了上海青浦區正榮府小區一個120多平方米（約1291呎）的新樓單位。在一次性付清了660餘萬元的款項後，夫婦拿到了購房發票，與開發商簽訂了商品房預售合同並辦理了網簽。

涉事屋苑。（《看看新聞》）

2018年年初，單位正式交付，夫婦倆順利住進了這個單位。不料半年後，他們卻被房地產交易中心告知，不能辦理房產證。

至於原因方面，龐女士稱當時交易中心的工作人員說，是因為在他們網簽之前，針對港澳台居民已經有了新的限購政策，必須繳滿一年的個稅才可以買樓。

涉事屋苑。（《看看新聞》）

補繳個稅後被告知後補沒用

龐女士稱，在買樓時，她和丈夫一早就表明了香港居民的身份。而開發商從未與他們說起過需要繳稅一事。為了拿到房產證，龐女士的女兒想法設法為母親找了個公司，逐月補繳了一年的個稅。2019年，他們再次來到交易中心時，又被告知後補是沒用的。

到了2019年底，龐女士的丈夫因病去世。直到2023年，龐女士和幾個子女開始嘗試通過各種方法辦理房產證，但都無功而返。

龐女士和女兒。（《看看新聞》）

專家：開發商及房地產交易中心均有錯

內地房地產專家嚴躍進表示，在此次事件中，開發商在交易流程中沒有進行資格核驗，顯然存在過錯。

嚴躍進又指出，事件與房地產交易中心網簽系統存在漏洞脫不開關係，房地產交易中心應當在網簽之前就要求置業者將所需材料上載到交易系統。

龐女士買樓時簽定的上海市商品房預售合同。（《看看新聞》）

無法買賣繼承還面臨被查封風險

報道又指，除了無法辦理繼承之外，沒有房產證還意味著這個單位將來無法買賣、無法置換和變現。

龐女士和家人難以接受之餘，甚至想到了退房退款。但開發商卻表示：公司債務纏身，給不起退房款。

報道引述龐女士的代理律師指，由於無法辦理房產證，而單位的產權仍在涉事開發商名下，由於開發商債務纏身，單位面臨被查封風險。

報道又引述律師提醒，置業者在置業前，還是建議親自到房地產交易中心就自己的限購情況進行核實。