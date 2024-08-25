孫楊時隔四年半復出　賽後捂臉激動落淚：靠家人支持才能走到今天

今年33歲的孫楊周日（25日）在全國夏季游泳錦標賽出戰禁賽期結束後的首場比賽，參加男子400米自由泳的他游出3分54秒98的成績，在預賽獲小組首名，以總成績第二闖今晚的決賽。



賽後孫楊接受採訪時捂臉落淚稱，「更多是靠著家裡人的支持，才讓我能堅持走到今天」。



賽後孫楊接受採訪時捂臉落淚。（影片截圖）

賽後孫楊接受採訪時捂臉落淚。（影片截圖）

賽後孫楊接受採訪。（影片截圖）

綜合內媒報道，孫楊對記者坦言「是很熟悉的感覺，然後也有點忐忑，很久沒有這種感覺了」。

而對於自己的預賽成績，他表示都在預想之內，「跟我預期的質量差不多，來之前教練也是希望能夠來達標就可以，主要是來感受和享受比賽」。

談及時隔許久重回賽場的感受，孫楊稱，「運動員都會經歷失敗，有失敗也會有成功，有遺憾才會更凸顯（成功的價值）」。

孫楊游出3分54秒98的成績，在預賽獲小組首名。（VCG）

孫楊在初賽的小組中領先所有泳手。（直播截圖）

孫楊又說：「我恢復和準備的時間其實並不長，所以今天能夠遊到這個成績還是很開心的，加上這四年沒有很好的保障，治療、訓練、傷病……這些都需要一個調整期，很多東西都需要自己去克服。」

當被記者問到這段時間家人的支持時，孫楊也忍不住情緒激動哽咽，「更多是靠著家裡人的支持，才讓我能堅持走到今天」。

孫楊最後說：「決賽我會全力以赴，展現自己最大的努力，不光是為我自己，也是為了很多來看我比賽的觀眾，為了他們去盡自己的一份力。」