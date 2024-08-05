保持12年世界記錄被打破　孫楊：當年有這樣的對手能游更快

巴黎奧運游泳館最後一日賽事，男子1500米自由泳成為焦點。最終美國24歲的男泳手羅拔芬克（Robert "Bobby" Finke）擊敗意大利長距離泳男神艾哲尼阿里（Gregorio ALTRINIERI）摘得金牌。他更游出14分30.67秒，打破中國泳手孫楊保持了13年的奧運紀錄。



對此，孫楊在《泳AI中國》的節目上回應表示，非常欣慰，為自己感到驕傲也祝賀對手，希望未來有更多運動員可以向著游泳這個賽道發起衝擊。也稱，如果當年有芬克這樣的對手，自己能游得更快。



2012年8月5日，倫敦奧運會上1500米自由泳決賽中，孫楊以14:31:02的成績創下自己的世界紀錄收穫金牌。2024年8月5日凌晨，這項由孫楊保持了整整12年的世界紀錄，被美國24歲運動員FINKE Bobby以14:30.67的成績打破。

對此，孫楊在訪談節目上表示，「游泳的發展是10年為一個周期，所以能夠保持13年我已經非常欣慰了，我為自己感到驕傲和開心。成名要趁早，破紀錄也要趁早，芬克（FINKE）現在的年紀正好。雖然美國隊拿走了紀錄，但作為游泳人，還是要祝賀。破紀錄的同時也是具有里程碑的意義。」

不過孫楊也稱，如果他當時能有芬克這樣的對手，也許他還能更快游進14分30秒。「我游世界紀錄那個成績的時候真的很輕鬆，沒有人在倒逼我，如果再倒逼我一下，我再加速一點，可能真的會再快一點。」

孫楊還鼓勵中國游泳運動員對紀錄發起沖擊：「可以先把我們國內的紀錄都破掉，比如說400米自由泳，800米自由泳，更多年輕運動員可以先從國內做起，然後慢慢再走向世界。」

此外，此前新晉「中國飛魚」潘展樂小時候在採訪中稱，「比孫楊快就夠了」。孫楊亦回應表示，「他確實做到了，在100米上面，有著極強的天賦和能力，所以我也覺得這是一種傳承。」他也希望潘展樂在未來保護好自己的健康，去更好地延長自己的運動壽命；同時也要做好對輿論和外部環境的應對。孫楊說，「從他的堅毅和堅韌上面，我多多少少能看到自己的影子。」