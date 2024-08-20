孫楊宣布正式回歸！最快周日出戰全國夏季游泳錦標賽將迎復出首秀

8月19日晚，「孫楊回歸」、「孫楊重返賽場」沖上熱搜。8月20日上午，安徽省體育局知情人士證實，孫楊將參加在合肥舉辦的全國夏季游泳錦標賽。該人士表示，「剛剛國家體育總局來電，確認孫楊要來合肥。據介紹，孫楊此次是隨浙江隊來參加在合肥舉行的全國夏季游泳錦標賽。」



孫楊超話也轉發了2024年全國夏季游泳錦標賽開售資訊。據了解，2024年全國夏季游泳錦標賽舉辦時間將於8月25日至28日在安徽合肥舉行，將是孫楊首次正式回歸。



孫楊今年五月已恢復訓練，下半年將重返賽場。（澎湃新聞）

1991年，孫楊出生於浙江杭州，是男子1500米自由泳世界紀錄保持者，男子400米自由泳奧運會紀錄保持者。2012年倫敦奧運會，孫楊奪得男子400米自由泳、男子1500米自由泳冠軍。2016年里約奧運會，孫楊奪得男子200米自由泳冠軍。

2020年，孫楊因為在2018年時拒絕接受藥檢被重罰禁賽8年。2021年6月，經過法庭審理，孫楊的禁賽期被縮短至4年3個月，禁賽期自2020年2月28日起到2024年5月底結束。孫楊曾不服上訴。2022年3月4日，瑞士最高法院宣布，孫楊最終上訴被駁回。

2024年5月28日，孫楊結束了4年零3個月的禁賽，這標誌著他泳池競技生涯的重新開啟。當天，孫楊工作室發文：「超越自我，泳者無畏」。由於未能趕上巴黎奧運會的國內選拔賽，短期內也無法獲得代表中國隊參加國際比賽的資格，當時媒體就預測，孫楊復出的首站可能會選擇8月底在合肥舉行的全國游泳夏季錦標賽。

孫楊已恢復訓練，下半年將重返賽場。（澎湃新聞）

今年33歲 孫楊表示不會退役

孫楊已恢復訓練，下半年將重返賽場。（澎湃新聞）

儘管今年年底將年滿33歲。此前，孫楊接受國內媒體採訪，提及回歸一事時表示，「2020年，當我接到仲裁最終結果的時候我就下定決心，4年後我一定會回來，不會選擇退役。」

孫楊表示，出於自己對游泳這項運動的熱愛，也想堅持下去，「雖然已經不再年輕，但還想以一個游泳運動員的身份繼續比賽，決定回歸也是給自己一個交代。」

孫楊已恢復訓練，下半年將重返賽場。（澎湃新聞）

如今復出之戰選在安徽合肥，久違賽場的孫楊也將在老家父老鄉親面前亮相。安徽省體育局知情人士表示，明星的到來也讓比賽地安保壓力激增，「體育總局特地強調，讓我們提升安保措施。」