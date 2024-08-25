全紅嬋爆紅帶挈全家富貴　哥哥一場直播賣750萬貨　爸爸也賣月餅

全紅嬋在巴黎奧運會拿下兩枚金牌後，內地出現了一波「全紅嬋熱」。內媒報道指，全紅嬋哥哥全進華及爸爸全文茂都有網上「帶貨」生意，其中全進華8日在巴黎塞納河畔的一場直播的銷售額更高達至500萬～750萬元（人民幣，下同）。



全紅嬋奪冠，哥哥著紅色西裝驚喜現身。（微博）

全紅嬋奪冠，哥哥著紅色西裝驚喜現身。（微博）

內媒《重慶商報》23日報道指，全紅嬋哥哥全進華目前已經專職於做農產品主播，不僅帶貨湛江本地的特產水果，還會應各地農業部門的邀請，飛到全國各地去幫忙推廣當地的農產品。平台銷售記錄顯示，在過去的3年中，全進華直播銷售的農產品幾乎零差評。

8月7日凌晨，全進華發布影片《給全紅嬋的一封信》，講述了全紅嬋成長中很多不為人知的點滴故事，該影片目前已獲得逾300萬點讚。8月7日全進華抖音帳號粉絲增量74.4萬，截至目前，粉絲量已攀升至283萬。

全進華的直播間。（截圖）

全紅嬋的熱度也湧入了全進華的直播間。數據顯示，此前全進華直播間銷售額在10萬～50萬元不等，從7月26日巴黎奧運會開始，全進華直播間的銷售額便直線上漲，8月8日全進華在巴黎塞納河畔那場直播的銷售額暴漲至500萬～750萬元。

全紅嬋哥哥全進華目前已經專職於做農產品主播。（截圖）

全爸爸「帶貨」賣月餅

至於全紅嬋爸爸全文茂近日也有在抖音「帶貨」賣月餅。截至目前，全文茂在抖音櫥窗的一款月餅已售逾2千件。數據顯示，在全文茂的櫥窗中，大部分產品均是水果、南瓜等農產品，銷量最高的是自己果園裡種植的黃金百香果，已售件數6.5萬。截至目前，全文茂櫥窗跟買人數17.7萬人，已經賣出23萬件商品。近一年來，全文茂並未發起過直播。

全紅嬋爸爸全文茂近日也有在抖音「帶貨」賣月餅。（抖音）

全紅嬋一家，右二為全文茂。（新浪）

針對許多網友質疑全進華蹭全紅嬋熱度進行直播這件事，全爸爸曾公開回應稱，「他（直播帶貨）已經做了快5年了，不是現在才開始做的」。

在巴黎奧運會之前，全進華的直播間唯一有全紅嬋出鏡的影片，甚至只是一個約2秒的匆匆背影。全進華曾說：「很多人問怎麼不發妹妹，如果發的話，粉絲早就破百萬了。但這就有些過於消費她，全紅嬋是我妹妹，不是我的掙錢工具。」