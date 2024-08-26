大陸消費市場低迷　鼎泰豐告別北京　將關閉14間門店撤出華北市場

台灣知名餐飲品牌「鼎泰豐」因應中國大陸消費市場持續低迷，宣布將於今年10月底全面撤出華北市場，並陸續關閉北京、天津、西安等地的14家門店。



鼎泰豐聞名國際，是遊客到台灣必訪的餐廳，門外經常大排長龍。（ig @ two_jini）

台媒《聯合報》報道，根據北京恆泰豐餐飲有限公司（北京鼎泰豐）發布的公告，公司將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保障儲值卡會員的合法權益。

北京鼎泰豐自2004年成立以來，憑藉優質的餐飲服務在華北市場取得了不俗的口碑和業績。然而，由於近年來中國大陸消費市場表現低迷，加上公司營業執照即將到期且董事會未能就續展達成一致，北京鼎泰豐最終決定結束在華北的經營。

此次關閉的門店包括北京的漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨店、世紀金源店；天津的恆隆店、萬象城店；青島的嘉年華．海信廣場VILLAGE店、海信廣場店，以及西安的SKP店和廈門的磐基店。

台灣小籠包 | 最有名的店舖當然是曾獲米芝蓮一星的鼎泰豐，小籠包的頭稍大，湯汁飽滿濃稠。（VGC）

報道引述北京恆泰豐餐飲有限公司總經理楊炳坤說法，指接下來將妥善處理門市租約、員工資遣、儲值卡這三件事，受影響員工約800人，其中23名為台籍。楊炳坤向《聯合報》解釋，指公司營業執照20年期限在今年已滿，依照大陸有關規定，執照續展需經董事會達成一致意見，但近月召開臨時董事會時，其中一位股東對續展投下反對票，以致決議完成後，為配合有關規定，陸續啟動公司的解散清算。

對於門店關閉是否受內地消費不振影響，楊炳坤表示，北京鼎泰豐原有兩成客群來自外籍客，商務客也佔一定比例，所以在疫情期間受到衝擊，算是「損益兩平」，今年上半年仍略有虧損。不過，如今正值7、8月餐飲旺季，加上大陸開放過境免簽，外籍客逐漸回溫，帶來業績轉盈，惟股東仍未對續展達成一致意見。

據了解，台北「鼎泰豐」經分別授權合作夥伴，在大陸華東華南和華北地區經營20多年，其中，2004年成立的北京恆泰豐餐飲有限公司主要經營華北市場，在北京、天津、西安等地展店，以及唯一一家南方的廈門門市。因此，在北京鼎泰豐退出後，「鼎泰豐」在大陸華東、華南地區的其他十多間門市均不會受影響。