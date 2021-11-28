飲食熱話｜去鼎泰豐只點小籠包？前員工推4道必吃菜式加私房吃法

受外國人喜愛的鼎泰豐，也是台灣許多民眾愛吃的餐廳，近日台灣有一名網友分享了自己的鼎泰豐餐點排行榜，她表示，小籠包雖然好吃，但自己最愛的反而是鼎泰豐的排骨蛋炒飯。此篇貼文一出馬上引發網友熱議，甚至還有鼎泰豐員工不藏私分享，店內必吃內行人才知道的4道料理！



一名網友於Dcard上分享「我的鼎泰豐餐點喜愛排行榜」，她表示，雖然店內招牌小籠包的確非常好吃，但自己心目中的第1、2名餐點分別為排骨蛋炒飯和紅燒牛肉麵，小籠包在她的心中僅排名第3。他表示，鼎泰豐的排骨蛋炒飯，排骨不油膩、而且皮薄肉嫩，炒飯也是屬於粒粒分明，讓她非常驚豔。另外，原PO大讚鼎泰豐的紅燒牛肉麵，也是讓他念念不忘的料理之一，特製的「細麵」口感非常優秀。

網友分享自己鼎泰豐最愛的3道料理。（Dcard＠羽希yuxi）

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此篇貼文一出，許多網友紛紛回應「紅燒牛肉麵半筋半肉第一名，真的超好吃，他的筋是那種很透然後稍微有微黏膠質感的，真的超棒」、「鼎泰豐炒飯好吃，不像熱炒店濕且油耗味重」、「鼎泰豐蛋炒飯必點！不是很難的一道，但是味道非常棒，不知道有什麼秘訣！」

留言中有許多人分享自己心目中的前3名餐點，其中，有鼎泰豐前員工加碼分享，內行人才會點的4道料理，分別為「排骨蛋炒飯」、「紅油炒手」、「酸辣湯」以及「絲瓜小籠包」，他也分享私房吃法，就是將紅油炒手的醬汁淋在炒飯上，香辣帶有層次的口感完全讓美味程度升級。

整體而言，鼎泰豐的排骨蛋炒飯的確是許多網友的首推；第2好吃的餐點，許多網友則一面倒狂推紅油抄手；另外，第3名得主的部分，牛肚和多種口味的小籠包各有擁戴者。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：去鼎泰豐別只會點小籠包！前員工揭4道必吃餐點，銷魂組合完勝一般熱炒店】

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