鼎泰豐小籠包太熱燙傷出血！食客怒控店員沒說正確食法網民嘲智障

小籠包是著名的中式名菜，亦是名店鼎泰豐的熱賣菜餚之一，美味的餐點令人難以抵抗。但最近台灣就傳出鼎泰豐被投訴的新聞，食客指小籠包溫度太熱令其受傷，鼎泰豐亦對此作出回應。引起台灣民眾對此事熱議。食物太熱有什麼影響？鼎泰豐廚師新解小籠包正確吃法！



鼎泰豐小籠包太熱燙傷 食客：只說熱燙無告知正確食法

小籠包太熱。（資料圖片）

台灣一名陳姓男子，對鼎泰豐客服及當地媒體投訴，指自己在上星期四（7月21日）首次到鼎泰豐用餐，卻被小籠包的高溫燙傷。他指當日自己點了一份小籠湯包，但店員在上菜時僅提醒他「小籠包會燙口，要小心」，卻沒有教導他正確吃法。他認為這是自己燙傷的主因。

據男食客的陳述，當天他一口吃進小籠包時，高溫的湯汁直接流進他的喉嚨，雖然他當下已立即狂喝6罐冰水降溫，希望紓緩口腔與喉嚨的燙傷，但喉嚨還是出現紅腫、出血的狀況。他認為這是餐廳的疏忽，因此控訴鼎泰豐店員。

食物太熱小心致癌潰瘍 鼎泰豐：會落實員工上菜說明訓練

台灣一男子投訴自己被小籠包的高溫燙傷。（istockphoto）

活力得中山脊椎外科醫院內科主任巫慶仁醫師亦曾在一篇台灣報道中，對高溫食物作出提醒。若滾熱的食物立刻放入口中，會對口腔黏膜或喉嚨造成灼傷，可能會導致黏膜破損，嚴重甚至會有血泡及含膿，此外，如又立刻喝冰水，亦會造成相對溫差，有破壞黏膜的風險。

台灣鼎泰豐門店（台灣鼎泰豐）

對於顧客的指控，鼎泰豐起初先火速致歉，坦言這是店員疏失，將加強員工訓練。但事後又改口，強調店員當下有提醒「要小心燙口，記得打開享用」，未來也將持續落實上菜說明程序。

小籠包太熱被燙傷引熱議 鼎泰豐廚師親解正確吃法

台灣一男子投訴自己被小籠包的高溫燙傷。（istockphoto）

事件發生後引起台灣人熱議：『好好笑哦，你去买菜刀，店员还要提醒你不可以砍人么？』、『太離譜！是從來沒吃過小籠包嗎？』、『你怎麼沒連筷子一起吞下肚？胃出血可以索賠更多呢』、『下次走路跌倒記得申請國賠』、『幾歲的人了?吃小籠包還要人教?你是巨嬰嗎?』、『有夠智障』。

在《MasterChef》其中一集 - 澳洲地區中，邀請了以小籠包聞名的餐廳鼎泰豐廚師 - Edward教授一眾參加者正確食小籠包的方法。首先小心用筷子夾起小籠包的頂部，沾上小籠包專用的醋及豉油放上中式湯匙，用筷子將小籠包皮撥開，形成一個洞口讓湯汁從洞口流出，將少許薑絲放於小籠包上，一口吃下，品賞皮薄爆汁的小籠包！

按下圖看鼎泰豐廚師Edward教授小籠包的正確食法！

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資料參考：MasterChef Australi／TVBS／中天新聞／ETtoday健康雲