27歲男徒步玉龍雪山失聯9天確認遇難　遺體所處位置救援難度極大

來自重慶的27歲男登山者，8月17日在雲南麗江玉龍雪山徒步時失聯。遇難者親姐今日（26日）證實，弟弟已確認遇難。

救援隊相關負責人表示，無人機昨日（25日）下午發現遺體，但所處位置救援人員到達的難度極大，目前正評估下一步救援行動。



《上游新聞》報道，遇難者親姐小欣介紹，弟弟於8月17日走玉龍雪山雪蓮峰路線，當天天氣惡劣，山上落冰雹並起霧。在海拔約4400米的位置，弟弟稱要走近路，讓同行者原路下撤並在埡口等待，但對方一直未等到弟弟。

8月25日，有網傳消息稱，失蹤多日的登山者已通過無人機尋回，確認遇難，但屍體位於海拔約4300米一處懸崖的半山腰，救援難度極大。

遇難者登山時的照片。（上游新聞）

8月26日，小欣透露「已經有進展，（人）沒了，只是官方沒有公布，熱心網友很多都公布了」。她目前已經回到重慶，「（人沒了）這是最不想看到的結果」。

麗江玉龍雪山旅遊區旅遊安全巡邏隊相關負責人和先生介紹，本次救援規模較大，從8月19日凌晨起，當地公安、消防部門，以及民間救援隊等救援力量都在山上持續尋找，使用手機定位、無人機等技術裝備，但一直沒有進展，「每天都有6、70人進山尋找」。

據介紹，現場搜救難度大，一路上有不少懸崖，稍有不慎就容易失足跌落，且前幾日天氣惡劣，搜救過程中遭遇冰雹和降雨。

遇難者徒步玉龍雪山時遺下的背包。（上游新聞）

和先生稱，即使是對當地地形非常熟悉的救援隊員，前往搜救地域單程也要徒步約5個小時，往返約需10個小時，「昨天（25日）下午，天已經快黑完了，搜救快結束要準備撤的時候，（無人機）飛手說再飛個兩趟，在這個過程中看到了這個狀況（發現了遺體）。在半山腰，（人）肯定是沒了，而且救援難度非常大」。

和先生介紹，玉龍雪山的石頭都是風化石，非常脆弱，攀岩錨點打不進山體，「人下不去，從下往上爬也上不去」。他表示，救援隊伍正評估懸崖的落差，是立即展開救援抑或找專業人士，後續視乎家屬的想法，並強調「有這個救援能力的人很少」。

玉龍雪山保護區管護局的提示牌。（上游新聞）

《紅星新聞》報道，截至6月24日，今年以來，麗江消防救援部門已接到登山失聯警情12宗，共出動30車輛次178人次，成功營救或疏散登山遊客16人。

玉龍雪山省級自然保護區管護局提醒，根據《中華人民共和國自然保護區條例》和《雲南省自然保護區條例》，禁止任何人進入自然保護區核心區域，擅自進入將依法依規處罰。玉龍雪山地形地貌複雜，氣候多變，還有野生動物出沒，為了生命財產安全，也為了保護生態環境，請遵守規定，不要進入保護區核心區、緩沖區和未開放區域。