浙江台州兩遊客橫渡溪流被沖走溺亡　繩索形成「死亡V字」釀悲劇

6月2日，浙江台州石人峽景區有兩名遊客借助繩索橫渡溪流時被河水沖走。當局連日搜救。6月4日上午10時，搜救人員尋回2名失聯者，經確認已無生命體徵。

石人峽是一個廢棄景區，但因為沿途有步道、吊橋、瀑布等，成為當地戶外圈有名的徒步和玩水勝地。



據此前報道，現場影片顯示，在一處峽谷溪流中，一男一女正在借助繩索橫渡，兩岸有人拽住繩索協助，但該名白衣女子突然失去重心，支撐不住被湍流沖倒，紅衣男子見狀上前救助，不慎也被沖倒。

在水流中，兩人一直緊抓繩索，兩岸協助人員嘗試將兩人救起未果，突然繩索崩斷，兩人立即隨水流沖走。

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據介紹，石人峽曾是一個收費景區，現已廢棄，但因為沿途有步道、吊橋、瀑布等，成為當地戶外圈有名的徒步和玩水勝地，出事地點本來水流並不湍急。

《紅星新聞》報道，擁有十多年戶外經驗的背包客章先生，曾多次前往廢棄的石人峽景區遊玩。出事當日上午，章先生曾與朋友前往石人峽遊玩，但他見峽谷水流湍急，考慮到渡溪的危險性，他與友人決定折返，後來才知道該處有人出事。

章先生認為，正常天氣狀況下，遊玩石人峽並不危險，本次會發生事故是因為在場人士「大意」了。首先，水流湍急的情況下應該終止橫渡；其次，繩索應該繞在樓梯一側的大石頭上會更牢固。紅衣男子應該先上岸，女子身上繫有安全扣，或許不會墮河。

不少網民質疑此次事故中組織者的戶外運動專業水平。《極目新聞》報道，戶外救援專業人士王英頡指出，從影片中可見，活動組織者和現場橫渡的輔助人員確實犯下錯誤。

首先，橫渡的繩索只設置保護繩，沒有設置牽引繩，導致兩人被沖走後形成業內稱之為「死亡V字」的被動局面。在此情形下，水流的作用力完全施加在落水人員的身體上，輔助人員幾乎不可能在如此湍急水流的情況下，將落水的兩人拉起。

其次，橫渡急流首選是搭建離水橫渡系統，例如用樹木搭橋或者繩索橫渡系統。盡量不要讓人從水中過，橫渡時不能背包，因為背包容易使人失去重心。

王英頡還認為，此事中岸邊的輔助人員對落水情況也沒有預案，對協助施救缺乏基本的常識。兩人溺水無法拉起時，應鬆開一側扁帶，從單側往上拉，或許還有最後的機會，「形成『死亡V字』後拉兩端是業內大忌」。