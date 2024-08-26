有片｜2頑童沙漠挖洞慘遭活埋　10餘名遊客奮力徒手刨沙救人

內媒《紅星新聞》報道，8月24日，有網友發影片稱，在內蒙古庫布齊沙漠邊緣，有小孩在挖沙洞玩耍，因沙丘坍塌導致兩名小朋友被埋。周圍10多名遊客立即衝上前去徒手刨沙救援，將兩小孩救出。救援者則表示，孩子沒事就是最大的幸運，誰看到都會去救。



10餘名遊客徒手刨沙救人。（紅星新聞）

影片顯示，有十餘名遊客在沙丘上刨沙救人，有人拿著鏟子或盆挖沙，更有遊客是徒手刨沙，可以聽到現場有家長在焦急喊叫。

據《紅星新聞》報道，救援者之一描述事發前的情況稱，「之前有人就在一個沙丘上挖了一排洞，最大一個洞高約1.2米，裏面能容納好幾個人。」救援者表示，一開始，他的小孩也想上沙丘進洞玩耍，但被他制止了。「我感覺比較危險，有坍塌的可能，就去玩其他項目了。」

事發之前的沙丘。（紅星新聞）

當天下午六點左右，救援者之一看見沙洞突然垮塌，還沒來得及放下背包，他就撒腿狂奔，附近的遊客也迅速衝上前救援。

現場目擊者描述事發原因稱：「聽說是有小孩把兩個洞挖通了，沙丘的結構受到了影響，最終不堪重負發生了坍塌，整個坍塌面的長度可能有兩米，有孩子被埋在了下面。」

「垮下來的沙大概有3個立方，垮塌時，有個小孩子的腦袋露在外面，大家很快就將其救出後繼續刨沙。」又刨了約2分鐘後，就把另一個七八歲的小孩子從沙裏救了出來。

10餘名遊客徒手刨沙救人。（紅星新聞）

衆人救出被埋沙坑的孩子。（影片截圖）

兩個小孩子雖然被嚇壞了，但從外觀上看不出受傷。救援者回憶，整個救援過程也就幾分鐘時間。孩子能被成功救出，第一是因為眾人第一時間參與救援。其次，沙洞坍塌時，一個小孩子被埋不深。另一個孩子背朝坍塌面，沒有直接擠壓胸腹和面部。

救援者表示，參與救援的10餘人都盡了最大的努力，孩子沒事就是最大的幸運，誰看到都會去救。