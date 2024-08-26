為維持戀愛開銷 上海無業男變賣女友名牌袋金飾 涉盜竊罪被刑拘
撰文：林芷瑩
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上海市民楊女士發現家中的名牌袋及金飾不翼而飛，警方到場調查，發現房間並無搜括痕跡，懷疑賊人是其同居男友葉某。經查，兩人戀愛後，葉某未有繼續工作，為維持戀愛開銷，便偷賣女友的名牌袋和金飾。
8月8日，上海市松江區洞涇鎮市民楊女士報警稱，家中一個名牌袋以及約40克的金飾被盜。楊女士介紹，當日在家整理衣櫃時，發現一個原本用於存放手袋的紙盒變得輕身，打開一看才發現是空盒，她當即記起衣櫃內還放有不少金飾，查看後發現金飾都不翼而飛。
楊女士詢問男友葉某是否知曉情況，對方覺得肯定是有賊入屋，讓她立即報警。不過，警方到場勘查後，未發現房間有被搜括的痕跡，且楊女士家門是密碼鎖，賊人肯定知道密碼。
楊女士表示，只有自己和男友知道密碼，至此警方將目標轉移到葉某身上。在警員多次的詢問下，葉某最終承認是他偷走女友的手袋和金飾。
葉某交代，自己與楊女士交往約兩個月，一直住在女方家中。他之前租過一輛網約車，自戀愛後基本就沒有開車做生意，但每天仍要支付車租，加上兩人談戀愛的開銷較大，他從7月初就開始入不敷支，於是就覬覦上女友的名牌袋和金飾。
趁楊女士白天出門上班之際，葉某多次盜竊她的手袋和金飾，出售給奢侈品回收店和黃金回收店，共獲利1.5萬餘元。葉某繳納網約車的租賃費後，剩餘的金額則用於兩人的日常開銷。當楊女士發現名牌袋和金飾不翼而飛後，葉某因害怕不敢講出實情，還讓她報警以圖混淆視聽。目前，葉某因涉嫌盜竊罪已被警方依法刑事拘留。
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