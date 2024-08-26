掀短裙塞香煙入底褲　2少女便利店分工合作偷竊　CCTV曝巧妙手法

近日，內地某間便利商店發生一宗偷竊事件，引發社會廣泛關注。根據閉路電視畫面顯示，兩名年輕女子進入店內後，趁女店員不注意，在她的視線盲區內分工合作，一人偷取香煙並藏於內褲內，另一人則趁機偷走兩瓶飲料。事後，店家清點商品發現有商品不見，調閱閉路電視畫面後驚覺這兩名女子行竊手法相當熟練。隨後，店家將閉路電視畫面上傳至網絡，引起網友們熱烈討論。



兩女子便利商店內行竊，巧妙手法引發網友熱議。（微博截圖 / @月光湖視頻）

從影片中可以看到，這兩名女子的行為十分可疑，她們不斷留意女店員的動向，並在女店員離開櫃台後，迅速行竊。一名女子在避開店員視線後，偷偷拿走櫃子上的香煙，然後快速將其藏於內褲內。而與她同行的另一名女子，則在女店員不注意時，偷偷將兩瓶飲料藏於身後，隨即逃離現場。整個偷竊過程均被店內閉路電視鏡頭完整記錄下來。

即睇兩位女生作案過程：（按圖了解）



兩女子便利商店內行竊，巧妙手法引發網友熱議。（微博截圖 / @月亮湖視頻）

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該影片在網絡上引發了網友的熱烈討論，許多人對女子的行為表示震驚和不齒。有網友表示：

．「看起來人模人樣，竟然會順手牽羊」

．「這兩人明顯分工合作，手法熟練，應該是慣犯」



另有網友調侃：

．「這香煙不會有怪味嗎？」



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