北京女航空托運愛犬收噩耗　揭托運店無證經營　市監部門介入調查

來自北京的楊女士，本月初將愛犬「小愛」交由友達寵物托運寄養店，從北京托運到杭州，卻在托運當晚收到小愛死亡的噩耗。事後，楊女士才發現該托運寄養店涉嫌無證經營。



《紅星新聞》報道，小愛是一隻法國鬥牛犬，楊女士已飼養了7年。今年3月，楊女士因工作調動需從北京搬到杭州，她從生活消費指南平台「大眾點評」上搜索寵物托運，發現「友達寵物托運寄養店（北京店）」評分特別高，且位處順義機場附近。

楊女士致電商家咨詢相關情況，當時對方宣稱是正規的全球航空托運公司，飼主可在接到寵物後再付款，對方更提供了大量關於鬥牛犬托運的知識，楊女士遂約定了托運服務。楊女士記得，當時小愛托運到杭州後就患上嚴重的皮膚病，但她因工作太忙，「我也沒往別的方面想」。

楊女士的愛犬「小愛」。（小紅書＠秋刀魚）

楊女士的愛犬「小愛」。（小紅書＠秋刀魚）

8月7日，因工作再次調動，楊女士需從杭州返回北京。出於此前的托運經驗，楊女士再委託同一間店托運小愛。微信聊天記錄顯示，友達寵物托運寄養店工作人員回覆楊女士「保證安全」，並承諾會加冰防止寵物中暑，但當晚楊女士收到對方通知「你的狗死了」。

楊女士稱，「我當時根本接受不了，問他是不是騙我，對方說是真的，還給我發來了小愛死亡的照片」。當她追問小愛的死因，對方卻稱「應該是中暑」。

8月8日，店方向楊女士表示，只會承擔寵物犬的火化費用，「以後的事不追究，以後免費托運」，但她拒絕賠償，並一再堅持讓店家提供閉路電視畫面，「我一直打電話給他要監控，讓店家提供給我一個起訴的證據的時候，他才跟我講，沒有把小狗送到機場」。

楊女士又向對方提出查看檢疫證明、營業執照的要求，但該店工作人員稱「我就是把狗打死了又怎樣？你能怎麽辦？報警沒事，我這都是無照經營的，就是拉黑活的咋了？」。

目前，用戶已無法在大眾點評上搜索到涉事的托運寄養店。平台客服解釋，該托運店由於「證件問題」被平台屏蔽，因此無法搜索到該店。另有涉事托運店的前員工稱，該店確實沒有營業執照，「這個行業水很深的，有的是飛機運，有的用專車」。

楊女士已向順義區市場監督管理局反映事件，並已經聘請律師，將用法律武器依法維護合法權益。

小愛在航空托運期間死亡。（小紅書＠秋刀魚）

《大風新聞》報道，順義區市場監督管理局李橋所工作人員介紹，接到楊女士反映後，已責令友達寵物托運寄養店（北京店）暫停營業，目前正在約談當事人，處理結果出爐後會第一時間告知楊女士。