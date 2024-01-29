春節｜內地寵物寄養「一位難求」價格漲50%　VIP房日租要呢個價？

春節臨近，不少人會選擇回家過年或外出遊玩，寵物寄養服務變得異常搶手，價格普遍漲幅50%，能提供寄養的寵物門店甚至是「一位難求」。



《中國之聲》報道，安徽的王女士今年要與家人去外地過年，於是提前在寵物門店預約寄養服務，安置愛貓。

她介紹，寄養需要提供疫苗證明，準備好足夠的貓糧。寄養期間，寵物店除了負責寵物的飲食及大小二便，還會照顧寵物健康，「這家寵物店還提供付費的洗澡美容服務，也可以隨時拍攝小貓的視頻，讓我實時了解牠的狀態」。

內地寵物寄養「一位難求」。（視覺中國）

春節臨近，多地的寵物寄養「一位難求」。北京一寵物店店長透露，店內現時有8隻貓和4隻狗預約了春節寄養，店內寄養位置已不多，「工作日一天80元，春節期間一天100元。洗澡單收費，需要看狗的大小情況」。

除了門店寄養，還有寵物店會提供高級服務——寵物樂園，滿足寵物日常玩樂和訓練的需求。

有寵物狗寄養樂園的店員介紹，該店可提供3種不同大小、不同價位的房型，春節期間很多房型已基本約滿，相關費用漲幅約50%。小型犬寄養，4平方米左右的普通房一天192元，9平方米左右的陽光房一天252元，帶獨立小院的VIP房一天357元。

除了寄養，社交平台、二手交易平台上亦湧現「上門喂寵」服務。此服務價格較低，但部分寵物主人仍有所顧慮，例如擔心寵物抓傷上門喂養的人，主人是否需要承擔相關責任，上門人員資質難以保障等。

對於寄養寵物可能引發的糾紛，北京中聞律師事務所律師李斌提醒，在寄養寵物時要確認店家資質，留意店內環境，與店家簽訂寄養協議確認寄養期間的歸責問題。

至於上門喂寵的問題，李斌表示，寵物主人最好把寵物的特點、要注意的問題，盡可能向上門服務的人員披露，對方也需要有一定的寵物喂養經驗。一般情況下，只要寵物傷到別人，主人就要承擔責任，但也要視乎上門服務的人是否有過錯，以至於寵物發生應激反應。