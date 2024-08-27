好奇釀大禍！　江蘇13歲男孩尿血一周　尿道竟塞22顆磁力珠

據內媒報道，近期，江蘇揚州一名13歲男孩突然連續一周出現血尿症狀，到醫院就診後，醫生發現，男孩尿道內竟有22顆磁力珠。經過一個多小時的微創手術，醫生將磁力珠全部取出。



近日，一名13歲男孩被家長帶到了揚州大學附屬醫院兒外科就診。家長介紹，男孩小便中帶血已經有一個多星期。

揚州大學附屬醫院兒外科主治醫師邱宇當時就判斷，男孩可能尿道中有結石或者異物。在進一步問詢中，男孩言語含糊不願配合，於是醫生便通過泌尿系統B超進行進一步檢查。

男孩尿道後部發現一串珠子。（現代快報）

邱宇告說，「當時嚇了一跳，在尿道後部發現了一串的珠子。」對孩子進一步詢問後，男孩才稱，他在一個多星期前，將家中20多顆磁力珠玩具塞入尿道內。

因磁力珠滯留尿道時間較長，情況比較危險，醫生立即安排男孩住院，並在當天為其開展了急診手術。手術中醫生發現磁力珠表面已出現銹蝕，緊密粘連在尿道上，已對尿道造成損傷。醫生通過回納磁力珠到膀胱，然後再通過膀胱鏡，慢慢將磁力珠取出，經過一個多小時的緊張手術，成功將磁力珠全部取出。經過治療，目前患者已康復出院。

醫生從男孩尿道取出22顆磁力珠。（現代快報）

對此，邱宇表示「青少年在發育過程中容易對第二性征帶來的身體變化產生好奇心，因此膀胱異物在臨床上並不少見。」異物進入尿道後，有些會「跑」到膀胱里，引發尿頻、尿急、尿痛、血尿等系列癥狀。嚴重時，異物穿破膀胱損傷腸道，可能進一步危及生命。

此外，孩子吞食磁力珠的病例更為常見，一般情況下，磁力珠被誤吞後會隨著食物進入腸道，若僅一顆或許可自行排出。但若誤吞多顆，就會在體內自行吸附，很有可能會夾住腸管，造成腸胃穿孔，甚至危及生命。

邱宇醫生也提醒，學校和家庭都應重視青少年性教育，引導孩子正確認識青春期帶來的身體變化。一旦發現孩子出現異常，要耐心詢問，必要時前往醫院就診，以免耽誤病情。