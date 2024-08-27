2黑人男子警務室外毆打中國人？　網民憤怒討伐　廣西警方揭真相

近期，內地網絡流傳一段影片稱，2名外國人在警務室門口毆打中國人，引發網民憤怒。據悉，事發地在廣西桂林，當地警方回應稱，被毆打人並未報警，具體情況還在調查中。



8月27日晚，桂林警方回應事件表示，事發於8月26日，涉事者均為外籍男子，並無中國人。



網傳影片中，2名黑人男子將一名疑為中國人的男子摔在地下拖拽，多次重拳毆打後才離開。而事發地點正是一個警務室外。

影片引發網民憤怒，認為「不論中外，打人者必須嚴懲」；還有網民質疑為何警察沒有出來維持治安。

網民熱議▼

必須還中國人尊嚴！



有沒有可能是用中文罵別人，只是沒想到別人聽懂了，被打人不敢報警，畢竟自己也不佔理。



不論什麼原因，毆打中國人，就是不對的，現在中國這麼強大了，如果還被打，沒有中國人幫忙，我覺得超級恥辱



在警務室門口打人還要報警，是不是不報案就不處理？



我就特別好奇，為什麼外國人在中國打自己同胞，旁邊有人經過都不上去幫忙？所謂的民族團結在哪裡？



對此，當地警方8月27日上午回應表示，事發於8月26日，被毆打人並未報警，具體情況正在調查中。「已經在處理了，組織抓捕中，案件進展中。」

8月27日晚間，廣西桂林市公安局七星分局就事件作出通報，表示事發於8月26日7時許，涉事人員均為外籍。通報稱，1名外籍男子與另外2名外籍男子因口角發生肢體衝突，經警方調查取證，已於當日22時許，對雙方當事人進行調解，雙方互相道歉。警方並提醒，請網民客觀對待、理性思考。