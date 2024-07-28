外國人致延誤141名乘客苦等3個鐘？　上海航空：天氣原因無補償

7月26日，有網民拍片投訴指，自己在海南海口乘坐上海航空時，航空公司為等15個外國運動員，讓已上機的141位乘客等了三個半小時。



昨日（27日），涉事航司回應指，航班是因颱風而延誤。航司職員也回應稱，是機場流量管制原因導致，這種是沒有補償的。



（影片截圖）

網上流傳的影片顯示，機組人員曾解釋自己問過地面人員是否一定要等這15個人，地面說一定要等。有乘客要求航司公開相關信息，並表示：「如果上來十幾個中國人，我們沒意見。」

乘務員與乘客交涉。（影片截圖）

有乘客和航班人員交涉。（影片截圖）

「航旅縱橫」App顯示，該航班原計劃13：35起飛，實際17：13起飛，延誤3小時23分鐘到達上海浦東。

「航旅縱橫」顯示該航班延誤3小時23分鐘到達上海浦東。（網絡圖片）

航班回應：受颱風影響延誤

據《大河報》報道，當事航空公司職員回應指，延誤是因流量管制，對已登機的乘客沒有補償。

7月27日上午，上海航空回應指，涉事航班原計劃13:35起飛，受航路颱風天氣影響延誤。15:00組織旅客登機過程中，預計起飛時間已延至16:41。

公司值機人員在保障時間允許的前提下，按程序安排部份可能因颱風天氣錯失浦東國際中轉航班的同航段旅客登機，並於15:51組織登機完畢，航班因航路天氣原因於17:13起飛。