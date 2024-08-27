一根2米長！　周大福｢復刻｣金箍棒售180萬：無關《黑神話：悟空》

國產遊戲《黑神話：悟空》上周二（8月20日）上線後風靡全球，更帶來一波金箍棒熱潮。周大福近日就被發現在內地一間商場展出一根2米長的純金金箍棒，售價近180萬元（人民幣，下同），引發熱議。



周大福展出一根2米長的純金金箍棒。（網上圖片）

周大福展出一根2米長的純金金箍棒。（網上圖片）

周大福展出一根2米長的純金金箍棒。（網上圖片）

網傳圖片顯示，該展品介紹指，周大福採用1:1純金還原了經典的「如意金箍棒」，總重量7616.06克，金重約1755克，全長2016.28毫米，一口價 179.98萬。

周大福工作人員介紹，這款金箍棒目前全國只有一件，並表示與遊戲《黑神話：悟空》無關，「它不是最近才展出，可能它最近才火起來，兩年前應該就有了，現在因為這個遊戲，它的曝光量會高一些。」

至於是否有人願意購買這款金箍棒，工作人員指，「只不過問的人比較少，價位比較高，如果說你要的話，我們是可以和總部申請的，它應該是有一個流程。」

這款純金金箍棒一口價 179.98萬元人民幣。（微博）

工作人員稱，這款金箍棒目前正在深圳巡展中。（網上圖片）

工作人員還稱，這款金箍棒目前正在深圳巡展中，如若需要可調貨售賣。

網民評價：

「打一個縮小版的，放在耳朵裏的。」

「鍍金的，實心純金的後面還的加個0吧。」

「一克才200多塊錢？趕緊買啊，融了賣金條能賺一倍。」

「這是給年輕人用的，什麼時候出個三星堆金權杖給老年人用。」

「居然敢擺出來？遇上打劫的就老實了，以前我有個大哥就幹過這事，後來數罪併罰，判了五百年。」

