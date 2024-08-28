貴州新名片「村馬」點燃鄉村活力　與賽馬會合作汲取香港國際經驗

以足球、籃球為主題的貴州「村超」、「村BA」爆火後，貴州「村+」賽事如火如荼。

8月24日，美麗鄉村速度賽馬聯賽（簡稱「村馬」）第二階段決賽在貴州三都水族自治縣激情上演，將傳統與現代完美融合，再次點燃了貴州鄉村的活力與魅力。此次「村馬」賽事不僅是一場馬背上的競技盛宴，更成為了推動鄉村旅遊、激活地方經濟的有力引擎。



在「中國賽馬之鄉」三都，13個村的39匹駿馬在6場激烈的比賽中展開了速度與耐力的較量，吸引了數萬觀眾現場觀賽，場面壯觀。

1200米的賽道上，聯興村、新榮村和塘黨村的馬匹在第五名決賽中脫穎而出，分別摘得冠、亞、季軍。而在同距離的第四名決賽中，月亮村、合江村和連心村的馬匹則展現了非凡的競技狀態，贏得了前三名的榮譽。

「村馬」賽事的成功舉辦，不僅延續了「村超」「村BA」等活動的熱度，更進一步激發了鄉村的活力，成為了貴州旅遊新賽道上的一顆璀璨明珠。

運營團隊負責人表示，希望通過與香港賽馬機構的合作，實現「村馬」聯賽與香港賽馬的互動交流，汲取國際先進經驗，提升賽事的傳播力和影響力，促進黔港兩地的深度合作，為鄉村發展注入更多活力。

「村+」系列賽事不僅豐富了遊客的旅遊體驗，更實實在在地增加了村民的收入，成為貴州鄉村經濟發展的新亮點。隨著「村馬」賽事的持續升溫，貴州的鄉村旅遊迎來了新的發展機遇，鄉村的活力與美麗得以更加生動地展現給世界。

此次「村馬」賽事的成功，不僅是一場體育競技的勝利，更是一次鄉村文化與旅遊產業深度融合的生動實踐，為貴州乃至全國的鄉村振興提供了可借鑑的寶貴經驗。

在2024年的夏日，貴州三都水族自治縣再次證明，傳統與現代的結合，不僅能夠激發鄉村的無限活力，更能為地方經濟帶來實質性的增長，成為鄉村振興戰略中的一抹亮麗風景。