疑造黃謠詆毀陳夢馬琳　北京29歲女被捕　網民揪出真身｜巴黎奧運

北京公安8月6日公布，近日接獲群眾舉報，在巴黎奧運會3日舉行乒乓球女單決賽後，有網民在微博平台發表詆毀運動員和教練員信息。警方迅速開展調查，捕獲29歲姓賀女疑犯，已將她刑事拘留。



官方未有公布案件詳情，不過大量網民猜測被捕的女子疑似是微博帳號「healerhcy1」當事人，該帳號曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報，之後該帳號道歉並更改名字，目前已被微博永久禁言。



被捕的女子疑似是微博帳號「healerhcy1」當事人，該帳號曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報。（微博）

巴黎奧運會乒乓球女單金牌賽上，陳夢4-2孫穎莎奪冠。（視覺中國）

北京公安指，29歲姓賀女疑犯惡意編造信息、公然詆毀他人，造成惡劣社會影響。目前，大興公安分局已依法將賀某某刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

網民熱議：

「什麼心理啊，說出這麼惡臭的話。」

「一個女的造這種謠，它是怎麼說出口的。」

「飯圈大把這種女的。現在女的在網上說話，真的什麼都能說出口。」



賽後，陳夢和孫穎莎長長相擁。（視覺中國）

8月3日，陳夢成功衛冕乒乓球女單金牌，擊敗了孫穎莎。但比賽過程中，賽場上大量粉絲為孫穎莎加油，為陳夢加油的聲量則小很多，甚至有人在陳夢得分時喝倒彩，觀眾的表現事後引起網民熱烈討論。

微博管理員4日曾發帖稱，在前一天的乒乓球女子單打決賽中，中國隊包攬金銀牌。但在比賽過程中，部份觀眾的不理智觀賽行為在網上引發爭論，有個別用戶借此從站外搬運轉載惡意揣測的引戰內容，甚至發布攻擊運動員和教練組成員的非理性言論，對此站方予以嚴厲處置。

根據《微博社區公約》等相關規定，站方對近兩日在相關賽事討論中存在的拉踩引戰、惡意攻擊等行為，共清理違規內容逾12,000條，並對300多個違規賬號按程度予以階段性禁言，甚至永久禁言處置。