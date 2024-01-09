女網紅懷孕5個月徵婚冀男方視如己出　網民存疑：自媒體炒作？

內地社交平台日前流傳一段「懷孕5個月相親」的影片，片中女生要求男方「有車有房，月薪2萬+，能對我好，能視孩子如幾（己）出的」，吸引不少人圍觀，影片更在網上引起熱議，但不少人質疑女生懷孕的真實性。

1月8日深夜，重慶市互聯網違法和不良信息舉報中心官方微博發布闢謠信息，經核實，有關內容系不實信息，相關部門正在調查處理，將依法依規予以查處。



網傳影片中，一位女生手拿一張白紙相親，上面寫有：「32歲，未婚，無房無車，懷孕5個月。男生有車有房，月薪2萬+，能對我好，能視孩子如幾（己）出的」。不少上年紀的大伯圍觀，女生邊笑邊反駁稱：「雖然娃不是你們的，但是媳婦是你的，你要是不能接受娃，就不是真的愛我。」

該名女生強調，只要迎娶她，生下來孩子就跟男方姓，可以為他傳宗接代。有位大伯表示兒子40歲，但工資只有7、8000元，該名女生立即搖頭拒絕：「那不行，看不起，月薪低於2萬的不考慮，不然以後養不起孩子。」

不過，很多人質疑女生懷孕的真實性，也有人表示是自媒體炒作。據介紹，片中女生是網紅，直播號「陳四歲」，目前有21萬粉絲。

1月8日深夜，重慶市互聯網違法和不良信息舉報中心官方微博發布闢謠信息，經核實，有關內容系不實信息，相關部門正在調查處理，將依法依規予以查處。

官方通報稱，網傳影片顯示一婦女挺着「孕肚」在某公園征婚，並在片中稱「娃不是你的 媳婦是你的」、「月薪低於2萬不考慮，娃都養不起」。經相關部門核實，影片內容源於自媒體賬號「陳四歲」，其為吸引流量、博取關注，編造「懷孕5個月徵婚」虛假信息。目前，相關部門正對該賬號進一步調查處理，將依法依規予以查處。