連續返工104天僅休1天！油漆工過勞病亡　法院判公司賠40萬

內媒《廣州日報》報道，年僅三十出頭的阿寶（化名）在去年2月與某公司簽訂勞動合同，並被派往浙江舟山一個項目工地從事油漆工工作。合同期從去年2月至今年1月。然而，在上班104天內，阿寶僅於4月6日休息一天。5月25日，阿寶因感到身體不適，請假在宿舍休息，28日返回工地後病情加重，再度請假，當天緊急送醫，最終不幸於6月1日凌晨搶救無效死亡。



油漆工工作辛苦，圖為浙江省寧波市的油漆工，非事主。

阿寶的親屬隨即向法院提告，要求某公司對其死亡承擔侵權賠償責任。經法院一審查明，阿寶的死亡原因是因感染肺炎鏈球菌導致的膿毒血症及多臟器功能衰竭。該病不屬於基礎疾病，而是急性疾病，常見於冬春季或流感高發時期，患者免疫力下降或細菌毒力較強時均易感染。

法院發現，阿寶長時間連續工作，未獲充分休息，可能導致免疫力下降，進而增加了感染風險。某公司的違法用工行為與阿寶的死亡之間存在法律上的因果關係。

法院最終判定，某公司需對阿寶的死亡承擔20%的侵權賠償責任，賠償金額共計約40萬元（人民幣，下同），其中包括39萬元的損失賠償和1萬元的精神損害撫慰金。公司不服判決提起上訴，浙江舟山中院二審維持原判，該判決現已生效。