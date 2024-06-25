過勞｜吃得清淡有運動也沒用！工作狂仍患心血管病　差點死於ICU

現代人工作壓力大，工時經常超時，醫生就提醒，工作時間過長腦血管、缺血性心臟病風險都會明顯增加，而研究也發現，男性是主要的死亡族群，且大部分老年人死於腦血管和心血管疾病也是因為工作時間太長。



每周工作41-48小時的人，罹患腦中風風險增加了10%。。（Canva）

台灣重症科醫生黃軒分享，在門診遇到一位很工作狂傾向中年男子、天天吃清淡、也有天天運動，但卻有心血管疾病甚至差點在加護病房病逝。黃軒指出，工作狂疾病也會上身有科學根據，甚至也被WHO認證。

如果和每周工作35-40小時相比，每周工作55小時或以上的人， 罹患「腦血管疾病風險，增加了35%」；死於「缺血性心臟病風險，增加了17%。」另一篇研究也發現。如果和每周工作35-40小時相比，每周工作41-48小時的人，罹患腦中風風險增加了10%。

黃軒指出，男性（72%），佔了長時間工作者，主要的死亡族群。尤其是那些老人族群（60-74歲），大都會死於因長時間工作導致的腦血管疾病和心血管疾病。研究人員也發現西太平洋地區的國家和東南亞地區國家的人民，常常因為工作時間太長。導致了這些血管疾病的增加。

黃軒分析由於長時間工作者，長期得不到足夠的休息、睡眠不足和生活壓力增大，這些身體內的壓力荷爾蒙分泌旺盛，許多體內疾病逐漸明顯增加，例如高血壓、糖尿病、血管粥狀硬化病變、新陳代謝失。

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