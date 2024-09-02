安徽小店設錯價20分鐘虧損3000萬　運營求退款：傾家蕩產都賠不起

內媒《藍鯨新聞》報道，8月28日凌晨，一家安徽縣城僅有6人的小店遭遇「滅頂之災」，由於電商運營人員價格設置錯誤，該店舖20分鐘內以進貨價4-5折的價格「賣出」貨物價值超 7000萬元（人民幣，下同）的貨品，損失高達3000萬。



運營發佈的致歉影片。（藍鯨新聞）

安徽6人小店20分鐘被薅羊毛7000萬。（網絡截圖）

《藍鯨新聞》報道，近日不少網友在社交媒體發文稱，8月28日晚因「小天鵝東山專賣店」出現價格設置錯誤，自己以超低價格買到了洗衣機，甚至還有不少人以該價格買下4到5單尋求轉手。

據「小天鵝東山專賣店」公告，由於運營人員價格設置錯誤，導致全店洗衣機產品遠低於市場價造成店舖巨大損失，在短短的20分鐘內有超過4萬個訂單，其中大部份訂單為一人多台。據核算，本次事件下單金額近4000萬元，貨物價值超7000萬元，這意味著如果按規定發貨該店將直接損失超3000萬。

店舖公告。（藍鯨新聞）

對於一家開在縣城僅有6人的小店來說，這稱得上「滅頂之災」。事件發生後，該店舖目前已下架所有商品鏈接，同時在首頁發佈一則運營人員的影片致歉，影片中該運營人員稱：「本人真的傾家蕩產，都沒有辦法賠付得完」。

運營人員拍片求退款稱傾家蕩產都賠不起。（影片截圖）

運營人員拍片求退款稱傾家蕩產都賠不起。（影片截圖）

80%的電商運營都曾遇到過類似問題

曾擔任某國產家電品牌電商運營的小呂稱，因為現在平台的活動愈來愈複雜，優惠券再疊優惠券，不熟悉規則很容易犯錯造成巨大損失。小呂表示，價格設置錯誤的情況發生概率非常高，基本上 80% 的電商運營都曾遇到過類似問題。

「小天鵝」事件背後是近些年規模日益壯大的 「羊毛黨」。（抖音圖片）

「小天鵝」事件背後是近些年規模日益壯大的 「羊毛黨」。起初，這一行為的出發點是為 自用省錢，但近些年卻出現了「職業羊毛黨」。事實上，許多「薅羊毛」的行為其實都是遊走在犯罪的邊緣，《上海市長寧區2018-2020年詐騙犯罪刑事檢察白皮書》中，就有一起因薅電商平台羊毛510余萬元被判刑的案件。