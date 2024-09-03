遼寧公職人員返工集體睡覺　當局將問責　網民：休息為了更好工作

遼寧營口有多名公職人員被發現上班時間集體睡覺，當地政府調查後證實情況屬實，並稱已啟動問責調查處理程序。



遼寧營口有多名公職人員被發現午休時間過後仍集體睡覺。（網上圖片）

遼寧營口有多名公職人員被發現午休時間過後仍集體睡覺。（網上圖片）

遼寧營口有多名公職人員被發現午休時間過後仍集體睡覺。（網上圖片）

營口市民反映，上周五（8月30日）下午1時14分，到鮁魚圈區市場監督管理局咨詢此前舉報的調查進展，卻發現多名工作人員蓋着被子在辦公室睡覺，局長辦公室也無人上班。

據鮁魚圈區市場監督管理局網站顯示，該局下午工作時間為1時至5時。

周一（9月2日）晚上，鮁魚圈區政府對事件作出通報，稱初步查明市民反映情況屬實，「鮁魚圈區市場監督管理局個別工作人員存在中午午休超時問題」，現鮁魚圈區紀委監委已啟動問責調查處理程序。

網民熱議：

「下午一點就開始工作了嗎，大學生表示這工作不幹也罷。」

「休息是為了更好地工作嘛，是為了更好地完成黨和人民交代的重任。」

「正常上班時間不是8:30-12:00，14:00-17:30嗎，12-14點休息。」

「南方午休更嚴重，都是下午三點上班。所以同在一個辦公室，有一個南方人，全辦公室都要閉燈午休。」

「一個地市有一個地市的規定，午休是多數國人的習慣，中午午休也是為了下午更好的工作。沒事不要凈拿公職人員說事，就算是午體，人也是在單位的，如果你有急事要辦也不是不給你辦的。你光看到人家中午休息了，你有沒有看到有事的時候，人家無償加班到八九點的時候？不要動不動就問責，我就不信當地的紀委中午也都在挺直了腰桿在辦公。」

