9月報團旅遊人數更勝暑假？　内地機票大幅降價　部分低至1-1.5折

據《人民網》報道，隨著暑期結束，不少人發現8月末旅遊產品就開始降價了，尤其避暑旅遊線路更是大幅降價。



內地機票大幅降價，部份低至1-1.5折。（人民網）

2023年4月10日，新疆伊犁，大莫合山頂成片的白色和黃色的頂冰花。（視覺中國）

九月報團旅遊人數更勝暑假

浙江寧波一家旅行社負責人童子瑜稱：「真沒想到今年9月國內旅遊跟團人數居然是8月份的兩倍。」。他表示，今年8月，甘肅、青海旅遊路線收客人數不到一千，但9月出發的旅遊團已有200多人報名。

他進一步分析，9月出發跟團游的性價比更高，而且很多遊客暑假都選擇了自由行。另外，9月也是青海和新疆一年中最後的遊玩時節，所以今年9月報名人數突然增長。

2016年10月05日，青海省海南藏族自治州，青海湖二郎劍風景區遊客排隊留影。（視覺中國）

2021年7月20日，青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木G315國道「U型公路」。（視覺中國）

他舉例稱，以7天6晚的青海游純玩團為例，8月出發的跟團游線路價格為9000元（人民幣，下同），9月出發跟團游價格跌至6000元左右。另一條國內性價比較高的線路是新疆，目前北疆地區8天7晚的價格8000元，比暑期要便宜2000元左右。

從出遊的人群來看，以往錯峰出遊以55-70歲的長者「銀髮族」為主，今年有了不少「調休」的年輕上班族。

機票大幅度降價

隨著學校開學，8月底以來出遊人數逐漸減少，內地多個暑期熱門旅遊目的地的機票也開始降價，多條航線折扣後僅兩百多元，相當於1-1.5折。

據《人民網》報道，9月9日台州飛長沙320元、9月26日台州飛青島660元。相比之下，國慶假期前夕9月29日台州飛青島2100元、9月30日台州飛長沙1100元，價格相差懸殊。平台數據顯示，截至8月26日，9月至中秋節前出行的機票、酒店較暑期平均能省下兩至三成。

2014年10月03日，山東省青島市，棧橋風景區人山人海。（視覺中國）

2021年7月，上海迎來暑期旅遊旺季。（視覺中國）

據旅行社介紹，預計國慶長假首批提前出遊客流高峰將在9月28日前後出現，今年國慶檔期的國內游價格較2023年同期整體有5%左右的降幅。此外，旅遊價格從10月4日開始逐漸回落，錯峰出遊可選擇在國慶假期中後段出發。