山西幼兒園讓家長集體宣誓「不當熊父母」　網民批評：毫無意義！

山西運城翰林幼兒園近日一段影片飽受輿論爭議。片中可見幾十位幼兒家長右手放在胸口，神情莊重、整齊劃一地就「不當熊父母，從我做起」集體宣誓，內容包括：「絕不在群裏讓老師喂水、換衣服；孩子玩耍磕碰了絕不生氣……」園長更表示希望家長「說到做到，言行一致」。周二（3日），幼兒園負責人已將影片刪除。



周一（2日）下午，IP地址顯示為山西的一位幼兒園園長在網上發布該段影片，片中幾十位幼兒家長站在教室，在負責人的帶領下集體宣誓，宣誓內容為：「絕不在群裏讓老師喂水、換衣服；孩子玩耍磕碰了絕不生氣，絕不說留疤了怎麽辦，腦震蕩怎麽辦，娃他爸知道了怎麽辦；絕不說你再不聽話，我就送你去幼兒園找你老師；絕不說早知道就不讓你上幼兒園，一上幼兒園就生病；參照技術，能知道娃娃在幹什麽就行；不管什麽時候，絕不給老師甩臉子，要正向溝通，老師帶過的娃比我們多，相信他們是專業的；不當熊父母，從我做起......」他們皆神情莊重，聲音洪亮，整齊劃一。

片中可見幾十位幼兒家長右手放在胸口，神情莊重、整齊劃一地集體宣誓。（影片截圖）

事件引發網友熱議，有網友認為這是幼兒園的一片苦心，但也有人認為行動毫無意義，「現在小孩上學都開始讓家長宣誓啦！」、「你們都宣誓了，讓老師給你宣誓，交的學費他們要幹啥，他們給娃教的成績是啥？」、「孩子萬一磕碰嚴重了也不讓說嗎？孩子尿褲子不可能讓孩子濕穿一天吧！什麽XX誓言？」、「瘋了？什麽也不管？毫無意義！」

周二，影片發布者、城翰林幼兒園負責人王女士介紹，影片拍攝於新生家長會，園方是出於提前和家長溝通的目的，沒想到會引發這麽大的爭議。事後，她主動刪除了影片。她強調園方並沒有舉行過類似的家長宣誓活動，但就拒絕回應活動的初衷是什麼。

有網友認為這是幼兒園的一片苦心，但也有人認為行動毫無意義。（影片截圖）

影片引起爭議後被刪除。（影片截圖）

另有網友透露，他曾就此事詢問王女士，後者說組織家長宣誓是為了讓新生家長理解在群裏不要引起不必要的回答和問題，是開玩笑式的讓家長明白有什麽問題，可在早上送孩子時直接說，沒必要在群內問，以免給老師工作帶來困擾。同時，該網友問王女士不讓家長提醒讓孩子喝水一事是不是有些苛刻，王女士則回答：「幼兒園一天會組織幼兒喝9次水，足夠了，不需要家長隨時在群裏提醒。」