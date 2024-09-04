誰有理？女子試婚紗因臭狐被店家索賠兩千　網民撐店家事主咁反應

日前有一個山東網民在小紅書網民稱自己「因為有腋臭被婚紗店訛（騙）了」，她在文中稱自己去婚紗店試婚紗，試完第一次後店員臉色就不好看，試完兩件後她都覺得不適合，要離開時，店員卻以她有臭狐為由，「訛」 她賠償2000元人民幣。後來經警方協調，該網民賠償了店家2000元，但她還是不服氣於是發文。



沒想到許多網民都反而民支持店家，更稱「狐臭」確實很難清洗，最終該網民更聽從網民建議去了做臭狐手術，希望根治問題，她也表示，自己在狐臭根除前不會再試穿婚紗。



女子試婚紗因臭狐被店家索賠兩千。（小紅書）

該女網民發文稱，自己當時挑了兩件喜歡的婚紗試試，但試完首件交回店員時，已察覺對方不太開心，當她試完兩件婚紗準備離開時，店主及店員卻以婚紗有股臭味為由，指「應該是狐臭的味道」，要求女網民賠償。

女網民承認自己確有腋臭，加上婚紗店二樓沒空調，來回跑動出了點汗，但不願意賠償，於是報警。經過警方協調，最終賠償店家2000元。

該網民發文後，許多網民都指出「狐臭」味道很難清洗，更多人支持店家，認為婚紗沾上女網民的狐臭「估計都廢了」，女事主負責除臭費用是應該的。

女子試婚紗因臭狐被店家索賠兩千。（小紅書）

女子試婚紗因臭狐被店家索賠兩千。（小紅書）

女子試婚紗因臭狐被店家索賠兩千。（小紅書）

另外也有婚紗業者直接留言稱，「我自己開婚紗店的，有些衣服染上了狐臭，根本洗不掉，建議試婚紗之前先洗個澡。」

事主：已做除臭狐手術

該名女網民之後又再次發布兩篇文章，她承認不知自己腋臭原來這樣嚴重，已向店家道歉。她更到醫院接受除臭狐手術，她說道「只需半小時，當初如果知道的話會早點做」，她更承諾在康復前不會再試婚紗。

網民點睇：

警察來了都得判賠兩千，味道是有多大。

之前網購買了一條群，有狐臭怎麼樣都洗不掉。

我覺得你沒做錯，這是基因問題，但我們能做些事情來減少自己和別人的麻煩和不適。

我覺得狐臭是要治療的。

