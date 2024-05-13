長期遭女友暴力對待！男生疑因「拍婚紗照吵架」被女友刀插頸斃命
撰文：中天新聞網
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中國浙江驚傳情殺案！一名年輕男子與女友因瑣事起爭執，慘遭對方用水果刀刺頸倒臥床上，送醫不治。疑似死者親姊上網控訴，弟弟長期遭女友家暴，這回是因拍婚紗吵架而丟了性命。
綜合內地媒體報道，一名IP位址顯示在浙江的女網民，5月9日在網上爆料稱他的弟弟被女友殺害，文中表示弟弟與女友認識長達5年多時間，女方脾氣暴躁，弟弟長期遭家暴，打臉、掐肉、全身瘀青。
女網民表示，家人勸其分手，弟弟卻反過來維護女友，有一次對方把弟弟從樓上推下來摔斷了手骨，腰骨也摔散了，還騙媽媽說是自己喝醉了酒摔下來的，是一次次逼問下才說出實情。
這次是為了關於拍婚紗照的事情，兩人吵架，女網民稱弟弟沒有理會對方，就坐在床上「打不還手、罵不還口」，不料對方竟「用刀捅了脖子，我弟到死都不敢相信，她會下的這麼狠的手」。
明明差點能當夫妻，怎知結局竟是這樣：（按圖了解）
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女網民進一步指控，女方高消費卻長期不做事，都是弟弟賺錢養她，「我一家人到現在都不敢相信他去世了，我媽甚至丟了半條命，那女太狠了」。女網民曬出弟弟生前照片，外型高瘦陽光帥氣，還有網民肉搜出女方長相，照片中穿着粉色露肚無袖短上衣，留着披肩長髮，身材纖瘦，顏值頗高。
針對此一命案，寧波市公安局海曙分局於5月11日發佈警情通報稱，5月5日16時許，24歲的江西籍女子徐某珊因瑣事與25歲的江西籍男子徐某鵬因瑣事發生爭執，徐某珊用水果刀將徐某鵬刺傷，之後撥打120將其送醫搶救，徐某鵬因傷勢過重，經搶救無效死亡。目前，犯罪嫌疑人徐某珊已被當局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
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