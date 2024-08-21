谷愛凌發片怒懟黑粉：我為中國獲得39面獎牌，你為國家做了什麼？

巴黎奧運期間，谷愛凌與法國泳手馬爾尚（Léon Marchand）傳出緋聞，二人在夜店裏共舞兼疑似熱吻的影片，引起熱議並被網民炮轟為「雙面人」。周三（8月21日），谷愛凌在個人社交媒體中發布影片回懟「黑粉」，並反問「黑子（即黑粉）為國家做了什麼？」



谷愛凌發影片回懟黑粉。（谷愛凌小紅書）

谷愛凌稱自己5年來代表中國參加41次世界大賽，為中國獲得39枚獎牌，為國家隊介紹3個主教練，為國家隊捐贈自由式滑雪板，為中國和女性在世界發聲。（谷愛凌小紅書）

谷愛凌反問「黑子（即黑粉）為國家做了什麼？」。（谷愛凌小紅書）

谷愛凌發布影片配文稱，「黑子心情這麼差，要不去跑個步？做最好的自己，讓世界變得更好。」

影片中，谷愛凌隨音樂節奏左右搖擺，並霸氣表示，自己「5年來代表中國參加41次世界大賽，為中國獲得39枚獎牌，為國家隊介紹3個主教練，為國家隊捐贈自由式滑雪板，為中國和女性在世界發聲。黑子為國家做了什麽？」

相關影片隨即引發網民熱議：

「女王行為。」

「她真的太棒了，太有骨氣了。」

「不是僱傭關係？工作是工作，不能投入感情。」

「所以她到底做錯了什麽，為什麽要這麽罵她呢？」

「不懂為什麽對她惡意滿滿，要不你也去奪個冠軍試試。」

「不管怎麽樣，谷愛凌都給中國取得了很好的成績，而且人家本身也沒什麽問題，別這麽恨人家，她也是個二十歲的小女孩…多點善意吧。」



谷愛凌身穿中式服裝。（微博@青蛙公主愛凌）

谷愛凌。（路透社）

谷愛凌2024年6月5日在巴黎參與傳遞聖火活動。（IG@eileengu）

谷愛凌。（微博@青蛙公主愛凌）

谷愛凌與馬爾尚傳出緋聞。（網上圖片）

據此前報道，法國4金泳手馬爾尚疑因賽後無視中國游泳教練握手，被罵上微博熱搜。事件發酵後，谷愛凌刪除在IG上與馬爾尚的互動，惟其後就與馬爾尚傳出緋聞，相關影片顯示，二人在夜店中共兼疑似熱吻，而谷愛凌「前腳刪祝福，後腳傳緋聞」的做法就遭內地網民炮轟「雙面人」。