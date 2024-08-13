涉多次詆毀運動員　廣州警拘38歲女　網民揪真身：造陳夢馬琳黃謠

廣州番禺警方周二（8月13日）通報指，一名38歲女子因多次在網絡發表辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練員的言論，已被依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。



廣州番禺警方通報指，一名38歲女子因多次在網絡發表辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練員的言論，已被依法刑事拘留。（廣州番禺警方）

網民猜測38歲王某的微博帳號疑似為「愛大頭的小豆包」。（微博）

「愛大頭的小豆包」曾多次發文詆毀國家隊乒乓球教練員馬琳和運動員陳夢。（微博）

目前，該帳號顯示，因違反「微博社區公約」被永久禁言。（微博）

通報指，警方近日接獲群眾舉報，一名女子在網絡社交平台辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練員。

經查，王某（女，38歲，居住地：廣州市番禺區）自2024年5月以來，在網絡社交平台上多次發表辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練員的言論，造成惡劣社會影響，其行為已涉嫌擾亂網絡秩序和公然侮辱、詆毀他人。

賽後，陳夢和孫穎莎長長相擁。（視覺中國）

賽後，陳夢和孫穎莎長長相擁。（視覺中國）

目前，疑犯王某已被廣州番禺警方依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。

雖然通報未有披露更多詳情，但有網民猜測王某的微博帳號疑似為「愛大頭的小豆包」，其8月4日發文稱，「馬琳下課，祝你跟陳夢早日結婚，早生貴子」；8月5日又發文表示，「等着天來收了你，就可以了。」目前，該帳號顯示，因違反「微博社區公約」被永久禁言。

被捕的女子疑似是微博帳號「healerhcy1」當事人，該帳號曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」，引來大量網民批評、舉報。（微博）

網民點睇：

「無業小仙女。」

「太應該了，大快人心。」

「說好girls help girls呢。」

「網絡不是法外之地，正確對待國家運動員的付出和努力。」

「女人難為女人，都是女運動員，造謠潑髒水的也是女人。」



事實上，這並非首宗因詆毀運動員和教練員被刑拘的案件。北京警方8月6日就因詆毀相關運動員和教練員，拘捕29歲女子賀某某，其對相關行為供認不諱。其後，大量網民猜測被捕的女子疑似是微博帳號「healerhcy1」當事人，該帳號曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」。