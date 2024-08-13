涉多次詆毀運動員 廣州警拘38歲女 網民揪真身：造陳夢馬琳黃謠
撰文：孫聖然
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廣州番禺警方周二（8月13日）通報指，一名38歲女子因多次在網絡發表辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練員的言論，已被依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。
通報指，警方近日接獲群眾舉報，一名女子在網絡社交平台辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練員。
經查，王某（女，38歲，居住地：廣州市番禺區）自2024年5月以來，在網絡社交平台上多次發表辱罵、詆毀中國國家隊運動員和教練員的言論，造成惡劣社會影響，其行為已涉嫌擾亂網絡秩序和公然侮辱、詆毀他人。
目前，疑犯王某已被廣州番禺警方依法刑事拘留，案件在進一步偵辦中。
雖然通報未有披露更多詳情，但有網民猜測王某的微博帳號疑似為「愛大頭的小豆包」，其8月4日發文稱，「馬琳下課，祝你跟陳夢早日結婚，早生貴子」；8月5日又發文表示，「等着天來收了你，就可以了。」目前，該帳號顯示，因違反「微博社區公約」被永久禁言。
網民點睇：
「無業小仙女。」
「太應該了，大快人心。」
「說好girls help girls呢。」
「網絡不是法外之地，正確對待國家運動員的付出和努力。」
「女人難為女人，都是女運動員，造謠潑髒水的也是女人。」
事實上，這並非首宗因詆毀運動員和教練員被刑拘的案件。北京警方8月6日就因詆毀相關運動員和教練員，拘捕29歲女子賀某某，其對相關行為供認不諱。其後，大量網民猜測被捕的女子疑似是微博帳號「healerhcy1」當事人，該帳號曾在陳夢戰勝隊友孫穎莎奪金後，發文稱「好好感謝你的馬琳教練，今晚在床上記得戴套」。
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