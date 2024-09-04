山姆超市礦泉水被稱｢生仔水｣遭瘋搶20萬件　網民：這也有人信？

近日，山姆超市的一款弱鹼性天然礦泉水走紅，原因竟是「喝了能生兒子」。內媒《新京報》報道， 9月3日，山姆回應稱：「本產品屬於普通食品，不涉及任何保健或疾病預防或治療功能，請廣大會員勿聽信謠傳，理性消費。」



山姆旗下的「弱鹼性天然礦泉水」被網民稱為「生仔水」。（看天下）

山姆旗下的「弱鹼性天然礦泉水」被網民稱為「生仔水」。（看天下）

「礦泉水被傳能生兒子被搶脫銷」的話題近日登上微博熱搜，在一些社交平台上，一款山姆自有品牌的「弱鹼性天然礦泉水」被網民稱為「生仔水」，並出現了「具有能讓女性生出兒子的功效」「爸爸喝功效明顯」等說法。

山姆旗下的「弱鹼性天然礦泉水」被網民稱為「生仔水」。（看天下）

據《紅星新聞》報道，在山姆APP的月度熱銷榜上，目前該礦泉水產品月銷20萬+件，位列榜二，24瓶300ml的水售價22.8元（人民幣，下同），一瓶不到1元，月銷售額超456萬元，這還是在線上「限購1件」的條件下。

線下，該礦泉水產品不再限購，消費者張女士稱，最近山姆成都武侯店開業，開業當天看到很多消費者購物車裏有好幾提該款礦泉水。消費者宋女士表示，因為便宜，她經常購買上述礦泉水。

山姆超市｢生仔水｣線上月銷逾20萬件。（網絡截圖）

事件引發全網熱議，有人指傳言十分荒謬：「這個世界太癲了」「不是……咱就說，這也有人信？沒上過學嗎？」「所以中產書都白讀了嘛」「以為社會退到了18世紀」「這個社會還是那麼重男輕女」。

《新京報》報道， 9月3日，山姆回應稱，「本產品屬於普通食品，不涉及任何保健或疾病預防或治療功能，請廣大會員勿聽信謠傳，理性消費。」

「酸鹼體質」無科學依據

《新京報》報道，北京中醫藥大學東直門醫院產科副主任醫師孫燕表示，新生兒的性別是由精子和卵子的隨機組合決定的，性染色體XX為女性，XY為男性，幾率均為50%。

性染色體XX為女性，XY為男性，幾率均為50%。（@深圳衛健委）

迄今為止，沒有任何科學研究表明吃鹼性食物容易生男孩。鹼性食物進入胃（強酸環境）腸道代謝，經過人體中酸鹼平衡緩衝系統，鹼性食物會調節為正常的酸鹼狀態，不會影響精卵的隨機組合。