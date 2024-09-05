店員兇、規矩多　杭州港式冰室遭鬧爆　網民：別輸出香港糟粕文化

香港食肆素來以規矩多而聞名，例如限時、設最低消費、不能帶外來食物以及要求繁忙時段要搭枱（拼桌）等。雖然香港人對此早已習以為常，可這些潛規則一旦輸出到其他地區，隨時惹來反彈。



近期，浙江杭州便有一間港式冰室因其港式服務態度及規則而引發內地網民批評，老闆不止被評為「脾氣古怪的叔叔」，甚至有網民認為這些香港文化是「糟粕」，直言香港茶餐廳是「極全球糟粕」於一身的地方。



據了解，阿郭冰室是一間由香港人開的茶餐廳，位於杭州的西湖區，已開業十多年，專售各種港式美食，例如咖喱魚蛋、腸粉、菠蘿包、西多士、燒味、煲仔飯、餐蛋麵、奶茶等，正宗的味道得到不少客人好評。

阿郭冰室位於杭州的西湖區，已開業十多年。（小紅書）

店內裝潢復古。（小紅書）

冰室專售各種港式美食，正宗的味道得到不少客人好評。（小紅書）

然而，若把焦點放到服務上，就不見得好評為主了。在小紅書上，不少內地網民分享道阿郭冰室規矩十分多，「這也不行，那也不行」，相關公示遍布店內各處，甚至未進店，在門口等位時已被要求遵守。

這些規矩包括「不要問排多久」、「必須齊人方可入座」、「店內不能等侯......否則面斥不雅」、「繁忙時間，敬請拼桌」、「一人顧客，必須拼桌」、「不能進食非本店出售食品」等。另外還包括「不提供紙巾和飲管」，不過店家特別解釋這是為了珍惜資源和愛護地球。

至於態度，網民指港人老闆是一名「脾氣古怪的叔叔」、「有點拽」、「很兇」，又指店員基本上都是阿姨、大叔，「感覺老被訓」。

即使未進店，已可知道冰室規矩十分多。（小紅書）

規矩包括「一人顧客，必須拼桌」等。（小紅書）

網民指店員基本上都是阿姨、大叔，「感覺老被訓」。（小紅書）

對於這種港式服務，網民負評居多，甚至直言這些規矩多多的文化是「糟粕」，不應該輸出，「香港這些糟粕文化能不能不要帶到內地來」、「反正我看到大門上貼著這些東西一定不會進去」、「杭州天氣癲，這家港式茶餐廳的規矩更癲！」

更有網民揚言這樣的港式冰室應該倒閉，「這要是不倒閉，是杭州人的恥辱了」、「杭州人沒把這家店搞倒閉，杭州人應該好好反思吧」。還有網民狠指香港的茶餐廳是一個「極全球糟粕」 於一身的地方，在台灣、歐美、內地各地主流發達地方，都不會有如此餐廳規矩。

不過，也有一些網民曾表示，這無阻對於阿郭冰室的愛，即使有各種奇奇怪怪的規矩，但是一到飯點依然是人滿為患，甚至「被老闆罵了還要去吃」。

另一方面，也有內地網民對於香港人接受這種文化表示不解，質疑香港人是不是都被這些店PUA（指情緒勒索），所以才會覺得是正常的規矩，還揶揄「香港人特有的挨X成癮，不X不好吃」。

縱使對於冰室的服務負評連連，但也有一些網民曾表示，這無阻對於阿郭冰室的愛，一到飯點，店內依然是人滿為患。（小紅書）

有食客分享到，雖然一開始覺得老闆有點「兇兇的」，但是後來他教他們怎麽喝奶茶，「也覺得他好好喲」。（小紅書）

圖為店內的已故歌星張國榮的元素。有熱愛阿郭冰室的食客曾直言「被老闆罵了還要去吃」。（小紅書）

事實上，針對香港服務，尤其食肆服務態度的非議由來已久，也不止局限於香港和內地，在台灣，甚至新加坡、馬來西亞等東南亞地區，亦時常可見當地網民分享自己的「受虐」體驗。

任職傳媒業的台灣人陳先生對《香港01》表示，台北有幾間茶餐廳也是很「港風」。他分享道，台灣人常常很猶豫不知道要吃什麼，或是一坐下來就開始聊天，「那間的香港阿姨也很剽悍，會直接走來催，手上拿著紙筆，看著無所適從又不點餐的客人，用命令的口氣加上用筆去點桌上菜單，說這個還有這個好吃啊，然後就寫上去了」，之後客人就說「喔......喔喔，好」。

對此，在台北經常吃港式餐廳的他笑言，「講話帶港腔的阿姨，一般都能震住場面」。不過他也認為，這是一種沉浸式體驗，「去了被香港阿姨用港腔念個兩句都覺得有趣，反正阿姨也不是真的罵，就只是講話比較直接，比較命命式的，跟平常台灣餐飲過份客氣不一樣而已」。

他又指，台灣人有「斯德哥爾摩症候群」，早就習慣所謂的港風，「台灣人可能就會覺得，香港人不意外，或是港風就是這樣，一般不會反抗什麼......好吃就好」。