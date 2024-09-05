內地醫藥反腐｜2000多名醫療供應商遭約談　三甲醫院帶頭清查

內地的醫藥反腐行動如火如荼，特別針對醫院與供應商之間的藥品和醫療耗材招標採購環節，監管力度全面升級。據統計，僅從7月開始，已有超過30家醫院展開與藥械供應商的集體廉政談話，涉及的約談人數已超過2000人，範圍涵蓋多家三甲醫院。



內媒《中國新聞網》報道，浙江舟山市第二人民醫院於8月30日召開的2024年度供應商集體廉政談話會，尤其引發外界關注。會議強調當前醫藥領域的反腐敗高壓態勢，特別是紀檢監察機關對行賄行為的嚴厲懲處，並提出要求供應商杜絕任何形式的不正當競爭，包括串標、圍標等行為。此外，現場還簽署了《購銷廉潔協議》，進一步加強供應商與醫院之間的合作規範。

國家衛健委聯同教育部、公安部和國家醫保局等9個部門，去年啟動為期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。(資料圖片)

報道指出，不僅在浙江，湖南省中南大學湘雅醫學院附屬腫瘤醫院也於8月23日與其合作的8家代理公司負責人開展集體廉政談話，強調廉潔合作的重要性，並警告不能因短期利益而付出長遠代價。該院提出，作為合作夥伴，供應商需保持透明、公正的業務往來，避免因「一錘子」買賣（短期交易）影響未來的合作機會。

此外，北京的醫療機構同樣展開了大規模的廉政談話，北京中醫藥大學第三附屬醫院在7月24日和8月2日分別組織了藥品配送企業、耗材物資供應商及招標代理機構的集體談話，與會者超過200家供應商單位。其他如福建中醫藥大學附屬康復醫院、銀川市第一人民醫院、昆明醫科大學第二附屬醫院等三甲醫院，也在近期展開了類似的集體廉政會議。

根據多省的審計報告顯示，藥品和醫療設備的招標採購環節成為醫藥腐敗的重災區。例如，浙江和安徽等省的審計報告中指出，公立醫院的醫藥設備招標存在形式化和虛假招標的問題，一些招標專案的金額甚至高達數億元人民幣。此外，有供應商通過捆綁銷售的方式，將藥品或耗材捆綁醫療設備出售，擾亂市場秩序。

報道介紹，招投標一直是內地醫藥領域腐敗問題的高發區。二十屆中央紀委三次全會已經指出，醫藥、金融、國企等權力集中、資金密集的領域是反腐工作的重點。今年的反腐行動更加強調對招標採購的監管，特別是要杜絕因制度漏洞而滋生的腐敗行為。專家認為，隨著醫藥反腐的深化，未來醫院與供應商之間的業務往來將更加透明，醫療市場的公平性也有望提升。

此外，內地各省市的審計報告中提及了對醫藥衛生領域的深入審計，揭露出一些藥械招標的潛規則和行業亂象。隨著反腐壓力加大，不少醫院正積極與供應商展開合作，簽訂廉潔協議以應對日益嚴格的監管。