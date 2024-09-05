內地旅客縮緊荷包不敢消費　美媒：香港零售業的黃金時代已經結束

本港零售消費市道未見有明顯復顯，奢侈品零售更首當期衝。尖沙咀的商場項目1881 Heritage，據外電報道指出目前只有3個商舖有租戶，引發輿論熱議。



美媒CNBC引述分析人士說法稱，內地旅客持續縮緊荷包，香港零售業的黃金時代已落幕，恐怕要很長一段時間才有望回歸。



香港曾被譽為購物天堂，過去經常可見內地旅客拉篋在藥妝店和奢侈品店狂買。但據港府公布的數據，今年1月至7月的本港零售業總銷貨價值較去年同期下跌7.3%，但同一期間訪港旅客人次卻大幅回升52.2%。

香港以往是公認的購物天堂，可惜近年因租金等因素，令店鋪種類趨向單一化。（Instagram@shinich_nakagawa）

CNBC專訪全球獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）亞太區研究主管李敏雯（Christine Li），她表示，內地中產階級旅客在香港的消費減少，可歸因於經濟放緩，這始於房市低迷、消費模式轉變、就業前景挑戰和旅遊偏好改變，讓內地更著重於儲蓄。

李敏雯指出，疫情過後，中國消費者更重視體驗而非物質，這種價值觀的轉變使得高價奢侈品銷售疲軟。她認為，中國旅客減少奢侈品的花費，對香港零售業造成深遠的影響。過去高度依賴內地旅客購買高價手錶、包包和珠寶的香港零售業，如今正面臨重大挑戰。

2023年，中國過夜旅客在香港的人均消費為港幣6495元，比2019年增加8.4%，但中國入境不過夜旅客在香港人均消費卻比2019年減少了37%，僅剩港幣1383元。

今午五一尖沙咀廣東道仍有不少內地旅客拖着行李箱購物，但人潮與往年相比少很多。（鄧宇詩攝）

港人掀北上消費熱潮

第一太平戴維斯集團（Savills）亞太區研究及顧問諮詢部區域主管盛世民（Simon Smith）表示，「香港零售市場的黃金時代已經結束，這就是現況。」

他也指出，就連香港居民也越來越常到鄰近的中國深圳購物，從香港搭高鐵僅需14分鐘就能抵達。