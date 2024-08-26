飛機上1歲童哭鬧遭2陌生女關廁所教訓　影片曝光引眾怒：這是綁架

內媒《東方財經》報道，8月26日，有網友發影片稱：「8月24日，從貴陽飛上海的一架飛機上，有兩位乘客因為忍受不了一位一歲多的小女孩哭鬧，直接把小女孩從奶奶（祖母）身邊強行帶走，然後關到飛機廁所裏教育。」貴州警方與航空公司回應稱，正核實事件。



飛機上1歲童疑因哭鬧遭2陌生女關廁所。（影片截圖）

飛機上1歲童疑因哭鬧遭2陌生女關廁所。（影片截圖）

影片顯示，兩名女子對一個在哭泣的小女孩稱「不哭了就可以出去」「不哭了阿姨就帶你找奶奶（祖母）」。

據《東方財經》報道，根據影片內容，該網友總結稱：「小女孩被關到廁所後，一直哭著喊奶奶，兩位乘客對小女孩說不哭了才肯讓她見奶奶。視頻裏抱小女孩的這位和錄視頻的，和小女孩都互不認識。期間，這兩位乘客不讓奶奶進廁所，錄視頻的乘客把她倆『教育』小女孩這段的視頻發布到網絡，因為她覺得自己做了好事。」

飛機上1歲童疑因哭鬧遭2陌生女關廁所。（影片截圖）

對此，不少網民表示，兩名乘客對小孩缺乏寬容：「小孩子坐飛機，耳膜受到氣壓壓迫，難受哭鬧是很正常的事。現在有些人，即沒有常識，又沒有包容心」「還不抓人？這不是綁架嗎？」「乘務員呢不管嗎？這太可怕了。這孩子心理陰影怎麼去」。

飛機上1歲童疑因哭鬧遭2陌生女關廁所。（影片截圖）

飛機上1歲童疑因哭鬧遭2陌生女關廁所。（影片截圖）

航空公司與警方回應

《東方財經》報道，吉祥航空客服回應稱，「內部正在核查中，因為空乘的話不可能實時一直在客艙裏面。如果是陌生人帶走小朋友的話，空姐肯定是會協助家長處理一些這種問題，確實是陌生人的話，建議家屬報警。」

貴州公安則回應稱，「已接到其他群眾報警，已通知相關部門核實處理。」