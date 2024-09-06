杭溫高鐵正式投入營運　浙江陸上「1小時交通圈」初步合龍

周五（6日）早上9時，隨著首趟始發列車G9505次和G9508次同時從杭州西站和溫州北站開出，杭溫高鐵正式開通營運。《澎湃新聞》報道指，這標誌著浙江陸上「1小時交通圈」初步合龍，省內高鐵版圖上畫下貫穿南邊的「一豎」。



杭溫高鐵路線。（澎湃新聞）

據介紹，杭溫高鐵正線全長267公里，設計時速350公里，設桐廬東、浦江、義烏、橫店、磐安、仙居、楠溪江、溫州北、溫州南9座車站，串聯杭州、金華、台州、溫州四地，以及3個世界遺產、1座世界地質公園、5個國家5A級風景區、6個國家森林公園及7個國家風景名勝區。

營運初期，鐵路部門將按照日常線、高峰線安排旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達38列，杭州西至義烏、溫州北、溫州南分別最快34分鐘、87分鐘、120分鐘可達。為滿足旅客不同出行需求，鐵路部門在杭溫高鐵實施靈活折扣、差異化的市場化票價機制，為旅客出行提供更多選擇，具體票價可通過鐵路12306查詢。

杭溫高鐵正式投入營運。（澎湃新聞）

浙江交通集團相關負責人表示，杭溫高鐵兩期建設，一期為義烏至溫州段，由浙江省發展規劃院作為實施機構監督管理，浙江交通集團和沿線地方政府出資代表作為政府出資引導方，由民營企業百盛聯合集團作為社會資本方控股投資建設，是國家混合所有制改革試點和國家發改委社會資本投資示範的高鐵項目；二期為杭州至義烏段，由浙江交通集團控股投資建設，是浙江首個由省方全資建設的高鐵項目。此外杭溫高鐵是杭州到溫州間最為便捷的客運通道，標誌著浙江省內杭州、金義、溫州三大都市圈1小時通達格局基本形成，並且結束了金華浦江、東陽、磐安和台州仙居四地不通高鐵的歷史。

浙江交通集團軌道交通管理部總經理張奕介紹，杭溫高鐵的開通，優化了長三角最南端溫州與杭州、南京、上海、合肥等之間的快速聯系，將進一步加速「軌道上的長三角」建設，長三角區域內資源要素流動、城市群聯動發展更加便利，讓沿線城市更加充分享受上海、杭州等地的資源要素外溢紅利，這對推動沿線地區加快奔向共同富裕具有重大意義。此外，杭溫高鐵的建成通車，還構築起長三角核心區域南下聯通海峽西岸經濟區的又一便捷通道。